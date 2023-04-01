النجمة ينتزع فوزاً ثميناً من الصفاء ويعبر إلى نصف نهائي كأس لبنان

تمكن فريق النجمة من حجز بطاقته إلى الدور نصف النهائي من بطولة كأس لبنان لكرة القدم بعد تخطيه فريق الصفاء بنتيجة (2-1)، في المباراة التي أجريت اليوم على ملعب امين عبد النور في بحمدون بالدور ربع النهائي من المسابقة.

فريق الصفاء فاجأ النجمة بتسجيله هدف التقدم عبر اللاعب ديالو في الدقيقة 18، ورد النجمة مطلع الشوط الثاني عبر قائده المتقدم علي حمام بإدراك التعادل في الدقيقة 51، وبقي التعادل مسيطراً، إلى أن سجل حسن كوراني هدف الحسم للنجمة بالدقيقة 90+4.

وبذلك، يتابع الفائز حملة الدفاع عن لقبه بنجاح وسيلعب مع البرج في المربع الذهبي بعد عودة الأخير من ابوظبي، حيث سيخوض مباراتيه ضمن كأس الملك سلمان للأندية العربية مساء يومي الثلاثاء والسبت المقبلين.

ويختتم غداً الدور ربع النهائي حيث يلعب العهد بطل الدوري مع الشباب الغازية عند الثالثة والنصف عصراً على الملعب عينه. وسيلعب الفائز منهما مع شباب الساحل في نصف النهائي الثاني.