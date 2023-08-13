النجمة ينتزع فوزاً ثميناً من العهد في المرحلة الثانية من الدوري العام

أحرز نادي النجمة فوزاً ثميناً بتغلبه على العهد حامل اللقب 2 – 1 في المباراة التي أجريت بينهما بعد ظهر اليوم في مجمع فؤاد شهاب الرياضي في جونية، في المرحلة الثانية من الدوري العام اللبناني الـ64 لكرة القدم، والتي أجريت خلف أبواب موصدة من دون جمهور.

واضافة الى الفوز الغالي، فقد فرض النجمة نفسه منافسا جديا على اللقب، علما انه لم ينشط في سوق انتقالات اللاعبين سعيا وراء اصحاب المعروفة شأن بقية الفرق الطامحة الى التنافس، الا ان النبيذي ركز على بناء تشكيلة مكتملة في كل الخطوط، ترتكز على لاعبين شبان. وخير دليل ان النجمة يشرك مهاجمه الأجنبي جيرونيمو احتياطيا في الدقائق الأخيرة، بدلا من التعويل عليه اساسيا.

وسيطر النجمة على المجريات، وافتتح التسجيل عبر قاسم الزين في الدقيقة 11 بكرة سددها من داخل المنطقة في سقف مرمى الحارس مصطفى مطر، بعدما صد الاخير تسديدة من مسافة قريبة.

واهدر الاسكوتلندي لي اروين ضربة جزاء “بنالتي” للعهد، اذ سدد الكرة في اتجاه الحارس علي السبع، اثر عرقلة من قاسم الزين.

واضاف ديمترو الاصابة النجماوية الثانية في الدقيقة 48 اثر كرة سددها خليل بدر من خارج المنطقة، وارتدت من الزاوية العليا اليسرى لمرمى الحارس مطر.

وقلص وليد شور الفارق للعهد في الدقيقة 60 بكرة سددها من داخل المنطقة، وسط اعتراض لاعبي النجمة، ذلك ان شور سيطر على الكرة بيده ولو من دون قصد، اثر تسديدة من زميله من خارج المنطقة.

وهذا الفوز الثاني للنجمة وبه رفع رصيده الى ست نقاط بفارق الاهداف عن البرج المتصدر.

وفي مجمع المرداشية الرياضي بزغرتا، تعادل شباب الساحل وطرابلس الرياضي سلبا 0 – 0، ليحصد الساحل نقطته الرابعة، وطرابلس نقطته الاولى.