النصر السعودي يضم أحد نجوم مانشستر يونايتد الإنكليزي

أعلن نادي النصر السعودي (الأحد 23-7-2023) ضم البرازيلي أليكس تيليس إلى صفوفه قادما من مانشستر يونايتد الإنكليزي، في صفقة تستمر حتى عام 2025.

وظهر تيليس في فيديو مصور نشره نادي النصر مرتديا قميص النادي ومبتسما. وقدرت وسائل إعلام محلية قيمة انتقاله إلى النصر بحوالي 4.5 ملايين يورو (5 ملايين دولار)، إضافة إلى مكافآت.

ويتابع النصر تعزيز صفوفه بالأسماء الكبيرة، إذ بعد حصوله على خدمات النجم رونالدو في الموسم الماضي، ضم خلال سوق الانتقالات الحالية لاعب الوسط الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش، قادما من نادي إنتر الإيطالي وصيف بطل أوروبا، حتى عام 2026. والإيفواري سيكو فوفانا، من لنس الفرنسي.

كما تعاقد مع المدرب البرتغالي، لويس كاسترو (61 عاما)، لمدة موسمين قادما من بوتافوغو البرازيلي.

وانتقل تيليس، الذي انضم إلى يونايتد من بورتو البرتغالي (2016-2020)، إلى إشبيلية الإسباني على سبيل الإعارة في الموسم الماضي وخاض معه 38 مباراة، منها نهائي مسابقة الدوري الأوروبي “يوروبا ليغ”، التي فاز بها النادي الأندلسي على حساب روما الإيطالي بركلات الترجيح.

كما دافع عن ألوان أندية جوفنتود وغريميو وغلطة سراي التركي وإنتر الإيطالي.

ويشهد الدوري السعودي موسم انتقالات ناريا، إذ انتقل الفرنسيان، كريم بنزيمة، ونغولو كانتي، للدفاع عن ألوان اتحاد جدة بطل الدوري والبرازيلي، روبرتو فيرمينو، الذي سيمثل الأهلي، بينما سيتولى، ستيفن جيرارد، قائد ليفربول السابق تدريب فريق الاتفاق.

واستثمرت السعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم، مئات الملايين من الدولارات في مشروعات رياضية، على غرار استضافة إحدى جولات بطولة العالم للفورمولا واحد في جدة ومباريات كرة قدم لأعرق الأندية الأوروبية وبطولات عالمية في الغولف والملاكمة.