النصر السعودي يعزز صفوف نجومه بأفضل لاعب بالبرتغال

أعلن نادي النصر السعودي، الثلاثاء، تعاقده مع الدولي البرتغالي أوتافيو، أفضل لاعب في الدوري البرتغالي الموسم المنصرم مع بورتو.

ونشر النصر عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “أكس”، فيديو للإعلان عن صفقة أوتافيو قال فيه “أوتافيو أصبح واحدًا منا”، فيما قال اللاعب “أنا واحد منكم ..أراكم قريبًا”.

ووصل ابن الـ28 عامًا إلى العاصمة السعودية الرياض، مساء الثلاثاء، تمهيدًا للتوقيع الرسمي.

ويعتبر أوتافيو، الذي يلعب في مركز الجناح أو لاعب الوسط الهجومي، خامس صفقات الفريق النصراوي الصيفية، بعد كل من السنغالي ساديو ماني والكرواتي مارسيلو بروزوفيتش والإيفواري سيكو فوفانا والبرازيلي أليكس تيليس.

ختـام اليوم 🤩

الكلمة الأولى لنجم #النصر الجديد 💛 هنا أوتاڤيو مع زمـلائه بعد الانتصـار 😂 pic.twitter.com/0VFoUAIKnM — نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) August 22, 2023

وخسر النصر أول مباراتين له في الدوري على يد كل من الاتفاق والتعاون.

وبدأ أوتافيو، المولود في البرازيل، مشواره مع فرق الناشئين في سانتا كروز، لكن مسيرته الاحترفية بدأت مع إنترناسيونال البرازيلي، ثم انتقل إلى فيتوريا غيماريش البرتغالي، وأخيرًا بورتو الذي حقق معه لقب الدوري المحلي أعوام 2018 و2020 و2022 وفاز الموسم المنصرم بجائزة أفضل لاعب في الدوري.

وبدأ مسيرته الدولية مع المنتخب البرازيلي للناشئين، قبل أن يختار تمثيل منتخب البرتغال الأول.