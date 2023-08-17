الخميس 1 صفر 1445 ﻫ - 17 أغسطس 2023 |
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النصر السعودي ينافس ريال مدريد على ضم إيمريك لابورت

منذ 35 دقيقة
إيمريك لابورت

إيمريك لابورت

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أفادت تقارير صحفية بأن إدارة ريال مدريد الإسباني مهتمة بضم مدافع جديد كبديل للمصاب إيدير ميليتاو، لكنها ستواجه منافسة قوية من جانب النصر السعودي.

وأوضحت صحيفة “الرياضية” السعودية في تقرير لها أن النصر قدم عرضا لشراء الإسباني إيمريك لابورت من مانشستر سيتي بقيمة 20 مليون دولارا أمريكيا، لكنه قوبل بالرفض من بطل إنجلترا.

وحدد مسؤولو مان سيتي 30 مليون دولارا للموافقة على بيع لابورت للنادي السعودي في الفترة المقبلة، بزيادة 10 ملايين دولار عن عرض “العالمي”.

ويسعى النصر لحسم صفقة لابورت قبل نهاية الأسبوع الحالي مع سيتي، في الوقت الذي تتواصل المفاوضات على جانب آخر مع اللاعب نفسه.

وعرض النصر على لابورت مبلغ 15 مليون دولارا سنويا كراتب في عقد مدته 3 مواسم، بإجمالي 45 مليونا.

ريال مدريد يدخل على الخط

أشارت صحيفة “ذا صن” البريطانية في تقرير لها إلى أن لابورت لم يحسم بعد موقفه من عرض النصر، في انتظار ريال مدريد حال أبدى أي اهتمام بالحصول على خدماته.

ويدرس فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد ضم مدافع بديل للبرازيلي المصاب ميليتاو، الذي سيغيب عن الملاعب لفترة طويلة نتيجة تعرضه لإصابة بقطع في الرباط الصليبي.

ولم لاعب أتلتيك بلباو الإسباني السابق، وجهته المقبلة بين ريال مدريد أو النصر، لكنه قد يفضل العودة لبلاده لتمثيل العملاق الملكي حال وصول عرض جيد من “الميرينغي”.

يذكر أن لابورت، الذي تبلغ قيمته السوقية 25 مليون يورو، كان قد انضم في شتاء 2018 إلى مان سيتي بعقد يمتد حتى صيف 2025 قادما من أتلتيك بلباو.

وحال أتم النصر التعاقد مع لابورت، سيكون قد ضم خلال العام الحالي مجموعة من أفضل اللاعبين العالميين بقيادة البرتغالي كريستيانو رونالدو والسنغالي ساديو ماني والكرواتي مارسيلو بروزوفيتش وأليكس تيليس والإيفواري سيكو فوفانا.

ويعتبر لابورت من أبرز العناصر الأساسية في الخط الخلفي لتشكيلة المدرب الإسباني بيب غوارديولا في ملعب الاتحاد خلال السنوات الأخيرة.

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