النصر يعلن التعاقد مع لابورت مدافع مانشستر سيتي

أعلن النصر المنافس في الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم، اليوم الخميس، التعاقد مع المدافع الإسباني إيمريك لابورت قادما من مانشستر سيتي بطل الثلاثية حتى 2026.

ونشر الفريق عبر منصة إكس للتواصل الاجتماعي المعروفة سابقا باسم تويتر مقطع فيديو للاعب يقول فيه “مرحبا يا شباب، لابورت وصل إلى السعودية”.

من جهته قال مانشستر سيتي “بعد خمس سنوات رائعة في سيتي أكمل لابورت انتقالا دائما إلى النصر”.

ولم يكشف الطرفان عن التفاصيل المالية لكن وسائل إعلام بريطانية ذكرت أن النصر دفع 27.5 مليون يورو (29.77 مليون دولار) للحصول على خدمات المدافع الذي كان يتبقى له عامان في عقده مع سيتي.

وقال لابورت “أنا فخور بتمثيل مانشستر سيتي خلال المواسم الستة الماضية. سأظل دائما من مشجعي سيتي وأتطلع إلى رؤيتكم جميعا مرة أخرى”.

انضم لابورت، البالغ عمره 29 عاما والفائز بالدوري الإنجليزي الممتاز وكأس الاتحاد الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، إلى سيتي قادما من أتليتيك بيلباو في يناير كانون الثاني 2018.

ويأتي التعاقد مع مدافع منتخب إسبانيا بعدما طلب لويس كاسترو مدرب النصر التعاقد مع قلب دفاع يجيد اللعب بقدمه اليسرى.

ولابورت آخر المنضمين إلى النصر الذي أجرى صفقات ضخمة في فترة الانتقالات الحالية بعد التعاقد مع سيكو فوفانا ومارسيلو بروزوفيتش وأليكس تيليس وساديو ماني لينضم كل هؤلاء للقائد كريستيانو رونالدو الذي انتقل للفريق مطلع العام الحالي.

انتقل لابورت لسيتي في فترة انتقالات كانون الثاني لموسم 2017–2018 من أتليتيك بيلباو وأصبح لاعبا محوريا في خط دفاع الفريق وشارك في 180 مباراة مع النادي الإنجليزي في جميع المسابقات.

وفاز بخمسة ألقاب في الدوري الإنجليزي الممتاز ولقبين لكأس الاتحاد وثلاثة ألقاب لكأس الرابطة ولقب دوري الأبطال خلال فترة وجوده في سيتي.

ونشر لابورت رسالة وداع على وسائل التواصل الاجتماعي أمس الأربعاء شكر فيها جماهير النادي على دعمهم.

ورغم لعبه لمنتخبات الشباب الفرنسية، فقد تحول ولاء لابورت إلى إسبانيا في 2021 وخاض 22 مباراة دولية مع المنتخب الوطني.

وخسر سيتي أيضا جهود رياض محرز الذي انتقل للأهلي السعودي.