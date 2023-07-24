النمساوي زابيتسر يرحل عن بايرن وينضم لدورتموند

أعلن لاعب الوسط النمساوي مارسيل زابيتسر، الاثنين، انضمامه إلى بروسيا دورتموند المنافس في دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم في صفقة تمتد لأربع سنوات قادما مع غريمه التقليدي بايرن ميونيخ.

ولم يكشف الناديان عن التفاصيل المالية للتعاقد، لكن وسائل إعلام ألمانية ذكرت أن اللاعب البالغ من العمر 29 عاما وقع مع دورتموند في صفقة تبلغ قيمتها 19 مليون يورو (21.05 مليون دولار).

وانضم زابيتسر، الذي خاض 71 مباراة دولية وهو نائب قائد منتخب النمسا، إلى بايرن قادما من لايبزيج في 2021 قبل إعارته إلى مانشستر يونايتد في فبراير شباط الماضي.

وقال زابيتسر في بيان “لا أطيق الانتظار للانضمام إلى الفريق وارتداء قميص دورتموند. كانت المناقشات مع الطاقم التدريبي لدورتموند ممتازة وأظهرت لي مدى طموح النادي في السنوات المقبلة.

“أود أن أقوم بدوري للتأكد من أن بروسيا دورتموند يحقق أهدافه وأن لديه كل الأسباب للاحتفال بشيء مميز مع مشجعيه مرة أخرى في أقرب وقت ممكن”.

وسجل زابيتسر وصنع أهدافا في مناسبتين فقط خلال 54 مباراة مع بايرن، بينما في يونايتد، سجل ثلاث مرات وارسل تمريرة حاسمة واحدة في 18 مباراة.