الهلال يزاحم تشيلسي للظفر بخدمات مبابي

أفادت تقارير عالمية عن دخول نادي الهلال في سباق مع نادي تشيلسي الإنجليزي، من أجل الحصول على توقيع النجم الفرنسي كيليان مبابي، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وتتجه إدارة باريس سان جيرمان نحو عرض مبابي للبيع خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، في ظل الأزمة الدائرة بين الطرفين، بعدما أخطر مبابي إدارة النادي بعدم تفعيل بند التمديد الاختياري في عقده، الذي ينتهي في صيف 2024، لموسم آخر حتى 2025، بينما أعلن نادي العاصمة عن رفض فكرة رحيل اللاعب مجانًا، حال انتظار الموسم المقبل.

وارتبط اسم مبابي برغبته في الانتقال إلى صفوف ريال مدريد الإسباني، فيم تشير تقارير إلى اتجاه النادي الملكي نحو انتظار اللاعب حتى نهاية عقده في الموسم المقبل.

ورطة باريس سان جيرمان مع مبابي

وكشفت صحيفة لو باريزيان الفرنسية عن تفاصيل عقد كيليان مبابي مع باريس سان جيرمان، حيث يرتبط اللاعب بعقد حتى يونيو 2024، مع خيار التمديد لموسم إضافي.

وجاءت تفاصيل عقد مبابي مع باريس سان جيرمان (مع اعتبار بقاء اللاعب حتى 2025)، على النحو التالي..

– 72 مليون يورو راتب سنوي.

– 180 مليون يورو مكافأة توقيع (تقسم على 3 أقساط)

– مكافأة ولاء، وتسدد إلى مبابي خلال كل فترة انتقالات صيفية، بواقع 70 مليون يورو في العام الأول، و80 مليون يورو في العام الثاني، و90 مليون يورو في العام الثالث.

وطبقًا لذلك، فإنه في حالة استمرار كيليان مبابي مع باريس سان جيرمان حتى موسم 2024، فإن اللاعب سيحصل على مبلغ 212 مليون يورو؛ بواقع 72 مليون راتب سنوي، و60 مليون مكافأة توقيع، و80 مليون مكافأة الولاء عن العام الثاني.

وبخلاف الـ212 مليون، فإن مبابي سينهي عقده مع باريس سان جيرمان في 2024، ما يعني رحيل اللاعب مجانًا، وهو الأمر الذي رفضته إدارة نادي العاصمة الفرنسية.

عرض الهلال لضم مبابي

وذكرت إذاعة مونت كارلو الدولية، أن الهلال على استعداد لتقديم عرض بقيمة 400 مليون يورو على مدار عامين، كراتب سنوي، من أجل التعاقد مع كيليان مبابي، بالإضافة إلى دفع 200 مليون يورو إلى نادي باريس سان جيرمان.

ويشير التقرير إلى تفكير الهلال، أيضًا، في التعاقد مع مبابي لمدة موسم واحد، ومن ثم السماح للاعب بالرحيل إلى ريال مدريد خلال الموسم المقبل.