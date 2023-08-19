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الهلال يزلزل الميركاتو بصفقة جديدة من الدوري الإنجليزي

منذ 12 دقيقة
آخر تحديث: 19 - أغسطس - 2023 6:39 مساءً
جماهير نادي الهلال السعودي

جماهير نادي الهلال السعودي

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  • نجح الهلال السعودي في حسم صفقة التعاقد مع المهاجم الجديد، وذلك بعد أيام قليلة من ضم الثنائي البرازيلي نيمار دا سليفا والمغربي ياسين بونو.

وتعاقد الهلال مع الحارس المغربي ياسين بونو، قادما من إشبيلية الإسباني، مقابل 21 مليون يورو، بينما ضم نيمار دا سيلفا من باريس سان جيرمان الفرنسي، في صفقة قدرت بـ90 مليونا.

ورغم الميركاتو التاريخي الذي قام به “الزعيم” خلال صيف 2023، إلا أنه لا يزال يبحث عن التعاقد مع مهاجم جديد، وذلك بعدما قرر الاستغناء عن النيجيري أوديون إيغالو، بجاني إصابة الدولي السعودي صالح الشهري وتذبذب مستوى عبدالله الحمدان.

وبناء على ذلك، كشف الصحفي الإيطالي فابريزو رومانو عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “إكس” (تويتر سابقا)، أن الهلال حسم صفقة الصربي ألكسندر ميتروفيتش، مهاجم فولهام الإنجليزي.

ألكسندر ميتروفيتش

ألكسندر ميتروفيتش

وأوضح الصحفي الإيطالي الموثوق في أخبار الانتقالات، أن الهلال توصل لاتفاق حول التعاقد مع ميتروفيتش لمدة 3 مواسم وذلك منذ أسابيع قليلة، مقابل حصول النادي الإنجليزي على 50 مليون يورو.

وأكد المصدر أنه يتم فحص جميع المستندات الخاص بالعقد الجديد حاليا، وذلك بعدما تجاوز اللاعب الفحص الطبي في العاصمة الفرنسية باريس.

وكان الهلال أبرم 6 صفقات صيفية حتى الآن متمثلة في السنغالي كاليدو كوليبالي والصربي سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش والبرتغالي روبن نيفيز والبرازيليين مالكوم ونيمار والمغربي ياسين بونو.

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