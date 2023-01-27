الجمعة 5 رجب 1444 ﻫ - 27 يناير 2023 |
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الولايات المتحدة تستضيف كوبا أميركا 2024

منذ 45 دقيقة
كأس كوبا أميركا

كأس كوبا أميركا

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تقام نسخة كوبا أميركا 2024 في كرة القدم في الولايات المتحدة بمشاركة عشرة منتخبات من أميركا الجنوبية (كونميبول) وستة من كونكاكاف (أميركا الشمالية والوسطى والكاريبي)، حسب ما أعلن الأخير، الجمعة.

وقال اتحاد كونكاكاف إن البطولة سيشترك في تنظيمها الاتحادان القاريان (كونكاكاف وكونميبول).

ويعتبر الإعلان جزءا من سلسلة من التعاون الجديد بين اتحادي أميركا الشمالية والجنوبية.

وتشارك الولايات المتحدة والمكسيك وكندا في استضافة نهائيات كأس العالم عام 2026 ويُنظر إلى استضافة كوبا أميركا على أنها بناء مثالي لتلك البطولة العالمية.

كما ستضمن كوبا أميركا 2024 للدول الثلاث المضيفة للمونديال والتي تأهلت تلقائيا لنهائياتها التي ستشهد مشاركة 48 منتخبا، خوض مباريات تنافسية إضافية في إطار استعداداتها للعرس العالمي.

واستضافت الولايات المتحدة سابقا نسخة خاصة من كوبا أميركا في عام 2016 بمشاركة منتخبات من الكونكاكاف. وكانت النسخة الأخيرة اقيمت في 2021 واحرزت لقبها الأرجنتين أمام البرازيل المضيفة.

وستتأهل منتخبات الكونكاكاف الستة إلى كوبا أميركا عبر دوري أمم الكونكاكاف 2023/24.

    المصدر :
  • فرانس برس AFP

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