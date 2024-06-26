اليكم سبب غياب كيت ميدلتون عن استقبال إمبراطور وإمبراطورة اليابان

ستظل دائماً كيت ميدلتون العضو الأكثر تساؤلاً عنها وعن صحتها، ودائماً ما تتزايد علامات الاستفهام حول أسباب غيابها عن أيّ حدث هام يجتمع فيه كبار أفراد العائلة المالكة. فمنذ الاحتفال بالكريسماس العام الماضي، لم تظهر كيت ميدلتون إلا في حفل يوم ميلاد الملك الرسمي الذي أُقيم يوم 15 حزيران الجاري، ثم اختفت عن الأنظار مرة أخرى، لماذا؟

وقد سبق أن أعلنت كيت ميدلتون عن إصابتها بالسرطان في فيديو قامت بتسجيله بنفسها، وشاركته عبْر وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بها وزوجها، في آذار الماضي. وأُحاطت بها الكثير من الشائعات والأقاويل؛ حتى أعلنت من خلال مشاركتها صورة وقبل يوم الاحتفال بيوم ميلاد الملك تشارلز المعروف باسم Trooping the Colour، أنها ستشارك في الحدث. وبالفعل شاركت به، ثم ابتعدت مرة أخرى فلم تظهر في حدث سباق الخيول الملكي الهام رويال أسكوت، الذي اجتمع فيه كبار أفراد العائلة المالكة البريطانية، وشهد أيضاً تواجد والدها ووالدتها. ولم تنضم لزوجها الأمير وليام والأمير جورج والأميرة تشارلوت في حضور حفل تايلور سويفت. وبالأمس لم تشار-كما هو متوقع- في استضافة إمبراطور وإمبراطورة اليابان، بينما استقبلهما الأمير ويليام وحده.

والسبب في غياب أميرة ويلز في كلي الحدثين، أن عودتها للظهور في Trooping the Colour لا يمثل عودتها للقيام بواجباتها الملكية.