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انتصار جديد حققته إليسا.. ما هو؟

منذ ساعة واحدة
الفنانة اللبنانية إليسا

الفنانة اللبنانية إليسا

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ما زالت الفنانة اللبنانية إليسا تحصد نجاح ألبومها الغنائي الجديد “أنا سكتين”، فعلى الرغم من مرور أسابيع على طرحه، إلا أنه مستمر في تصدّر المنافسة الغنائية لهذا الموسم.

في حين نجحت إليسا في تحقيق إنتصار جديد خلال الساعات الماضية، حيث حصلت على رفض قاضية الأمور المستعجلة في بيروت “هالة نجا ” الإستدعاء الذي تقدمت به شركة وتري أخيرا من أجل وقف توزيع ألبوم “انا سكتين”.

وقد أصدر هذا القررا بناءً على أن الشركة لم تعد الموزع الحصري للجهة المستدعى بوجهها.

هذا وتستعدّ إليسا لحفلة صيفية ضخمة في كازينو لبنان بتاريخ 22 حزيران، على أن يشاركها الحفلة الفنان آدم.

أما حفلة أعياد بيروت فستكون بتاريخ 18 تموز في واجهة بيروت البحرية، كما لديها حفلة مختلفة ضمن فعاليات مهرجان الثقافة بستكهولم بتاريخ 15 آب المقبل.

يذكر أن إليسا قد حققت 12 مليار مشاهدة عبر تطبيق التيك توك خلال الفترة الماضية، كما تجاوز الألبوم الـ26 مليون إستماع عبر تطبيق أنغامي خلال الفترة الماضية، أما على اليوتيوب فقد حقق 20 مليون مشاهدة، وعلى سبوتيفاي 9 مليون مشاهدة حتى الآن.

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