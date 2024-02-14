انفصال طارق صبري وشيرين عادل بشكل رسمي

أعلنت الفنانة شيري عادل انفصالها عن الفنان طارق صبري.

ونشرت ستوري عبر حسابها على موقع انستغرام: “تم الانفصال الرسمي بيني وبين طارق مع وجود الاحترام بينا، وربنا يكتب الخير لكل واحد فينا في حياته”.

كما أعلن الفنان طارق صبري عن انفصاله عن شيري عادل، حيث نشر ستوري عبر حسابه أيضاً: “تم الانفصال الرسمي بيني وبين طارق مع وجود الاحترام بينا وربنا يكتب الخير لينا إحنا الاثنين”.

كان خلال الفترة الماضية تم تداول العديد من الأخبار حول انفصال طارق صبري وشيري عادل، وذلك بعدما حذف كل منهما صورهما معًا من حساباتهما الرسمية، عبر مواقع التواصل الاجتماعى، ومن هنا بدأت التساؤلات والتوقعات حول انفصالهما، ولكن لم يكشف أحد منهما حقيقة ذلك الأمر إلى أن أعلن الثنائي انفصالهما.