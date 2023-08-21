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ايه اليوم الغم ده.. اول تعليق لـ أحمد سعد على حفل "ليلة الدموع"

منذ دقيقة واحدة
آخر تحديث: 21 - أغسطس - 2023 10:29 مساءً
الفنان احمد سعد

الفنان احمد سعد

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علق الفنان أحمد سعد على حفلة القادم “ليلة الدموع” على مسرح “بنش مارك” بجدة، عبر حسابة الرسمي على “إنستغرام”.

وشارك أحمد سعد الجمهور ببوستر حفل “ليلة الدموع” المقرر إقامته يوم الخميس المقبل 24 أغسطس الجاري، وعلق قائلًا:” ايه اليوم الغم ده.. وايه الناس الحزينة دي.. ادعولنا إن شاء الله نقدر ننكد عليكو وتروحوا زعلانين.. يوم 24 أغسطس على مسرح بنش مارك”.

ويشارك في الحفل كل من الفنان أحمد سعد وحمادة هلال وآدم والفنان هيثم شاكر، وتامر عاشور وطارق الشيخ، ومسلم، ويقدمون خلال الحفل باقة من أجمل أغانيهم التي قدموها خلال مشوارهم الفني، وحققت نجاحا كبيرا خلال الأعوام الماضية.

من ناحية أخرى، طرحت الجهة المنظمة، البوستر الدعائي للحفل عبر حسابها الشخصي على “إنستغرام”، وعلقت عليه قائلة: “ليلة الدموع على مسرح بنش مارك في جدة، مع الفنانين تامر عاشور، أحمد سعد، أدم، حمادة هلال، هيثم شاكر، مسلم، طارق الشيخ”

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