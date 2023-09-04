بإشارة.. محمد صلاح يؤكد البقاء في ليفربول

ما زال الحديث مستمرا حول رحيل محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي خلال موسم الانتقالات الصيفية الجاري إلى صفوف نادي الاتحاد السعودي، فقد رد صلاح، على كل التقارير والأنباء التى تتردد عن انتقاله إلى الدوري السعودي لكرة القدم “روشن”، بطريقته الخاصة.

حيث نشر الفرعون المصرى، اليوم الاثنين، صور له كإشارة جديدة تدل على بقائه في صفوف ليفربول، بقميص الفريق الإنجليزي وهو يحتفل بأحد أهدافه عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الإجتماعي.

وأثارت الصورة تفاعلا كبيرا بين متابعيه وجماهير النادي السعودي التي طالبته بالقدوم إلى دوري روشن للمحترفين.

ورغم انتهاء فترة الانتقالات في أوروبا، إلا أنها لا زالت مستمرة حتى الخميس المقبل في الدوري السعودي، الذي استقطب العديد من النجوم حول العالم.

ويأمل نادي الاتحاد في التعاقد مع محمد صلاح، خلال الميركاتو الصيفي من أجل دعم صفوفه خلال الموسم الحالي، والذي ينتظره فيه مشاركة عالمية في بطولة كأس العالم للأندية، والتي تحتضنها المملكة العربية السعودية في ديسمبر 2023.

وكشف فابريزو رومانو الصحفي الإيطالي الموثوق في سوق الانتقالات، أن ليفربول رفض عرضا من نادي الاتحاد لضم محمد صلاح في الميركاتو الصيفي.

وتابع في تصريحات عبر CaughtOffside، أن ليفربول لن يقبل بالتفريط في محمد صلاح قبل موسم 2024.

وفي تصريحات للصحفي الإنجليزي بول ميرسون، عبر صحيفة “صن”، أكد فيها أن نادي ليفربول سيوافق على بيع محمد صلاح البالغ 31 عاما خلال الميركاتو الصيفي الحالي للاتحاد في حال تقديمه عرض مالي يصل إلى 200 مليون إسترليني.