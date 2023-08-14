رسميا.. منع عرض فيلم "باربي" في قاعات السينما الجزائرية

قررت وزارة الثقافة والفنون في الجزائر رسميا سحب ترخيص عرض فيلم “باربي” من قاعات السينما.

وأفادت صحيفة “الشروق” المحلية نقلا عن جهات مطلعة، بأن الوزارة قامت بسحب ترخيص عرض فيلم “باربي” الممنوح لشركة “أم دي سيني للتوزيع”.

وجاء قرار التوقيف بعد موجة الجدل الذي أثارها الفيلم الذي اعتبر منافيا لقيم وأخلاق المجتمع الجزائري، خصوصا أنه موجه لفئة الشباب والأطفال.

جدير بالذكر أن عرض “باربي” لمخرجته غريتا جيروج، انطلق في قاعات السينما الجزائرية في 19 يوليو 2023.

هذا، وذكرت الصحيفة أن الشركة الموزعة قامت بحذف الفيلم من برنامج عرضها الأسبوعي المنشور عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.

كما قامت الصفحة الرسمية لقاعة السينما “كوسموس” برياض الفتح حيث يخلو برنامج العرض الجديد من الفيلم الأمريكي.

من المهم الإشارة إلى أن الفيلم أحدث جدلا في العديد من البلدان العربية والآسيوية التي منعت عرضه هي الأخرى بسبب المشاهد والإيحاءات التي يتضمنها.

حيث أنه يواصل فيلم “باربي” هيمنته على شباك التذاكر في صالات السينما الأميركية الشمالية، بعد شهر تقريباً من طرح العمل الذي بات ظاهرة عالمية رغم الجدل الذي أثاره لدرجة منعه في بعض البلدان.

وقد دخل هذا الفيلم الذي أخرجته غريتا غيرويغ وأدى بطولته مارغو روبي ورايان غوسلينغ، الأسبوع الماضي تاريخ السينما بعدما أصبح أول عمل بتوقيع مخرجة تتجاوز إيراداته العالمية عتبة المليار دولار.

وحصد العمل الذي يروي مغامرات الدمية الشهيرة باربي المصنوعة من شركة “ماتيل”، في العالم الحقيقي مع صديقها كن، في نهاية الأسبوع الأخير إيرادات قاربت 34 مليون دولار في الولايات المتحدة وكندا، بحسب تقديرات نشرتها الأحد شركة “إكزبيتر ريليشنز” المتخصصة.

وأثار “باربي” جدلا في بعض البلدان حتى قبل طرحه فيها، خصوصاً في العالم العربي حيث حُظر عرضه في الكويت بحجة أنه “يخدش الآداب العامة”، فيما طلب وزير الثقافة اللبناني من السلطات المعنية في بلاده منع عرض الفيلم في الصالات اللبنانية بتهمة الترويج للمثلية الجنسية. في المقابل، انطلق عرض “باربي” قبل أيام في بلدان أخرى في المنطقة، خصوصاً السعودية والإمارات حيث يشهد إقبالاً كبيراً.