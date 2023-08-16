مبلغ خيالي تقاضته بطلة فيلم باربي!

حقّق فيلم باربي ايرادات قياسية، في شبابيك تذاكر دور سينما كندا والولايات المتحدة.

وقد أفادت الشركة المنتجة أن الفيلم حقق ما يقرب 155 مليون دولار في إيراداته، مسجلاً بذلك رقمًا قياسيًا .

وفي التفاصيل، كشفت المعلومات أنّ بطلة فيلم “باربي” الممثلة مارغوت روبي، تقاضت مبلغًا كبيرًا مقابل الفيلم الشهير الذي حقق نجاحًا مبهرًا حول العالم.

وبحسب ما توقع تقرير لمجلة “فاريتي” الأمريكية أن تحصل نجمة فيلم “باربي”، مارجو روبي، البالغة من العمر (33) عامًا، على 50 مليون دولار، مقسمة بين أجرها ونسبة أرباح شباك التذاكر للفيلم.

وكانت قد قررت وزارة الثقافة والفنون في الجزائر رسميا سحب ترخيص عرض فيلم “باربي” من قاعات السينما.

وأفادت صحيفة “الشروق” المحلية نقلا عن جهات مطلعة، بأن الوزارة قامت بسحب ترخيص عرض الفيلم الممنوح لشركة “أم دي سيني للتوزيع” .

وجاء قرار التوقيف بعد موجة الجدل الذي أثارها الفيلم الذي اعتبر منافيا لقيم وأخلاق المجتمع الجزائري، خصوصا أنه موجه لفئة الشباب والأطفال.