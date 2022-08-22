باسم سمرة لـ"صوت بيروت إنترناشونال": الجمهور أنصفني في "منعطف خطر"

يحقق الممثل المصري باسم سمرة نجاحا لافتا في مسلسل ” منعطف خطر” الذي يعرض على منصة “شاهد”، وذلك من خلال تفاعل الناس مع شخصية ” جمال الوكيل” التي يقدمها في المسلسل وعن تفاصيل هذا العمل، ومشاركته فيه يقول باسم سمرة لـ ” صوت بيروت إنترناشونال”: ” أنا سعيد جدا بردة فعل الجمهور حول شخصية “جمال الوكيل” الذي أقدمها في مسلسل “منعطف خطر” والحمد الله أن الجمهور نصفني، وهذا نتاج الجهود الضخمة المبذولة من قبل فريق العمل بشكلٍ عام”.

واعتبر أن شخصية “جمال الوكيل”، كانت بمثابة تحدٍّ كبير بالنسبة له، لاسيما وأنها تعتمد على المشاعر والبعد النفسي، وقال “كنت حريصاً على تقديم عملٍ مختلف وجديد”.

وكشف عن كواليس التحضير لشخصية “جمال”، موضحاً أنه عقد جلسات عمل مكثفة مع المخرج، للوقوف على تفاصيل الدور كافة، وكذلك التدريب على اللهجة الصعيدية، كون الشخصية نشأت في جنوب مصر.

وتابع: “حضرت للشخصية كثيراً، وصنعت لها تاريخاً بالاتفاق مع المخرج، فهو دور مركب، لكن كان يستهويني جدا، لأنني أعشق هذه النوعية”.

وأشاد باسم بتجربته مع المخرج السدير مسعود، واصفاً إياه بقوله: “مخرج متمكن من أدواته، ويتمتع بموهبة كبيرة، ولديه قدرة على التحكم في كل عناصر العمل، كما أنه هادئ الطباع، ولا يتسرع في عمله، رغم أنه لازال في بداية مشواره الفني، وأعتقد أن ذلك بسبب نشأته وسط عائلة فنية، فوالده الفنان الكبير غسان مسعود، وأنا أتوقع له مستقبل كبير.

وشدد باسم سمرة، على صعوبة مشاهده في “منعطف خطر”، مؤكداً أن “غالبية المشاهد لم تكن سهلة إطلاقاً، وتطلبت منّي انفعالات قوية جداً”، وأشار إلى أولى مشاهده في “منعطف خطر” كان المشهد الخاص بمقتل ابنته، موضحاً أن: “هذا المشهد كان صعباً للغاية، وتطلب جهداً نفسياً وذهنياً ضخماً، وطلبت من المخرج بتصويره من أول مرة من دون إعادة بسبب الانفعالات”.

وأضاف: “بالفعل، المخرج ساعدني وبذل جهوداً ضخمة، ولم نعد هذا المشهد سوى مرة وحيدة”، مؤكداً أن”تلك الشخصية أرهقتني، وظلت معي حتى بعد انتهاء التصوير”.

ويُعد “منعطف خطر”، التعاون الدرامي الثاني بين باسم سمرة وريهام عبد الغفور، بعد مسلسل “الريان” عام 2011، فقال عنها: “ريهام ممثلة ناضجة، وموهوبة، ومتمكنه من أدوارها وتحب عملها كثيراً، وتجمعني بها كيمياء فنية شديدة، ودائماً ما تُبهرني بأداءها”.

ولفت إلى تجربته الفنية الأولى مع الممثل باسل خياط، معتبراً إياه “ممثل موهوب ومحترف، ويحب عمله كثيراً هو الآخر”.

وتطرق الفنان باسم سمرة، إلى تجربته السينمائية الأخيرة “عمهم” والموجود بالسينمات حالياً، قائلاً إن “الفيلم حصد إشادات ضخمة على المستوى الجماهيري والنقدي، ولم أتوقع هذا الحجم الكبير من التفاعل مع شخصيتي (ملك الليل)، فرغم قصر المساحة إلا أن الدور مؤثر للغاية”.

وأبدى سعادته بالتعاون محمد عادل إمام، “العمل معه ممتع، وأحب تكرار التجربة، وبشكلٍ عام، سعيد بما حققه الفيلم من إيرادات في دور العرض.