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باكستان.. أسد هارب يثير الذعر في بلدة كراتشي

منذ 42 دقيقة
أسد

أسد

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قالت الشرطة الباكستانية إن أسدا بالغا فر من سيارة خاصة وسط زحام مروري في مدينة كراتشي الواقعة جنوب باكستان الثلاثاء مسببا الذعر لساعتين قبل الإمساك به.

وذكر بيان الشرطة أن مالك الأسد كان ينقله حينما فر في الطريق الرئيسي للمدينة الساحلية المزدحمة خلال ساعات ذروة الازدحام المروري.

وقال مختيار سومرو مفتش الحياة البرية لرويترز في الموقع الذي تم فيه الإمساك بالأسد “هرعت فرقنا إلى هنا على الفور. وهو معنا وبخير ولا أحد في خطر الآن بحمد الله”.

ودخل الأسد الهارب إلى داخل قبو في مبنى قريب بعدما ظل يتجول في الطريق لبعض الوقت.

وقال شاهد لرويترز إن المنطقة شهدت زحاما كثيفا مع وصول سيارات وسائل الإعلام إلى الموقع لتغطية الحادث وتجمع الحشود لمشاهدة الأسد.

وقالت إدارة الحياة البرية إن الأسد نُقل إلى مجمعها إذ أنه يحظر الاحتفاظ بالأسود في المناطق السكنية.

وذكر شيراز نظير كبير مفتشي الشرطة في بيان “احتُجز مالك الأسد وستُقام ضده دعوى قضائية”.

    المصدر :
  • رويترز

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