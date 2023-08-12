بالأرقام.. أغلى الانتقالات في أندية كرة القدم

أصبح هاري كين أحدث المنضمين إلى قائمة لاعبي كرة القدم الذين انتقلوا في صفقة تجاوزت 100 مليون يورو (109.44 مليون دولار) بعدما انضم المهاجم الإنجليزي إلى بايرن ميونيخ بطل دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم من توتنهام هوتسبير.

ولا تزال صفقة انتقال المهاجم البرازيلي نيمار إلى باريس سان جيرمان مقابل 222 مليون يورو في 2017 هي الأعلى على الاطلاق.

فيما يلي أغلى اللاعبين على الإطلاق (قيمة الصفقات باليورو استنادا إلى بيانات النادي أو تقارير إعلامية):

لاعب – من – إلى – سنة – القيمة

نيمار برشلونة باريس سان جيرمان 2017 222 م

كيليان مبابي موناكو باريس سان جيرمان 2018 180 م

فيليب كوتينيو ليفربول برشلونة 2018 145 م

جواو فيلكس بنفيكا أتليتيكو مدريد 2019 126 م

إنزو فرنانديز بنفيكا تشيلسي 2023 121 م

ديكلان رايس وست هام يونايتد أرسنال 2023 121 م

أنطوان جريزمان أتليتيكو مدريد برشلونة 2019 120 م

جاك جريليش أستون فيلا مانشستر سيتي 2021 117 م

روميلو لوكاكو إنتر ميلان تشيلسي 2021 115 م

كريستيانو رونالدو ريال مدريد يوفنتوس 2018 112 م

بول بوجبا يوفنتوس مانشستر يونايتد 2016 110 م

عثمان ديمبلي دورتموند برشلونة 2017 105 م

جود بلينجهام دورتموند ريال مدريد 2023 103 م

جاريث بيل توتنهام ريال مدريد 2013 100 م

إيدن هازارد تشيلسي ريال مدريد 2019 100 م

هاري كين توتنهام بايرن ميونيخ 2023 100 م