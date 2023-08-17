بالاس يمدد عقد لاعب الوسط أوليسي لأربع سنوات

قال رئيس كريستال بالاس المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم الخميس إن لاعب الوسط مايكل أوليسي مدد عقده مع الفريق لمدة أربع سنوات.

ويرتدي اللاعب البالغ عمره 21 عاما قميص بالاس منذ 2021 وارتبط بالانتقال إلى تشيلسي الذي كان يستعد لدفع الشرط الجزائي الموجود في عقده والبالغ 35 مليون جنيه إسترليني “44.47 مليون دولار”.

وأعلن ستيف باريش رئيس بالاس عن تجديد أوليسي لعقده عبر حسابه الشخصي على انستغرام.

وكتب “يسعدني الإعلان أن مايكل أوليسي قرر ربط مستقبله مع كريستال بالاس ووقع على عقد جديد لمدة أربع سنوات”.

وانضم أوليسي إلى بالاس قادما من ريدينج مقابل ثمانية ملايين جنيه إسترليني بعدما سجل سبعة أهداف خلال 44 مباراة في دوري الدرجة الثانية في موسم 2020-2021 ليفوز بجائزة أفضل لاعب شاب في الدوري في ذلك الموسم.

وسجل لاعب منتخب فرنسا للشباب ستة أهداف خلال 71 مباراة في مختلف المسابقات مع بالاس.

ورحب المدرب روي هودجسون باستمرار أوليسي.

وقال عبر موقع النادي على الإنترنت “إنه أفضل خبر يمكن أن نحصل عليه. كانت هذه رغبة أوليسي”.

وغاب أوليسي عن فوز بالاس 1-صفر على شيفيلد يونايتد في افتتاحية الدوري الإنجليزي الممتاز وسيبتعد لبعض الوقت بسبب إصابة في الفخذ وفقا للنادي.