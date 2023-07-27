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بالصورة: جريمة ضحيّتها ابن الـ 7 أعوام.. عذّبته زوجة أبيه حتّى الموت!

منذ 52 دقيقة
العنف - تعبيرية

العنف - تعبيرية

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استفاق الشارع العراقي على جريمة قتل مروعة، راح ضحيتها الطفل موسى ولاء البالغ 7 أعوام على يد زوجة أبيه. فيما اجتاحت موجة غضب واسعة الرأي العام في البلاد.

وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي صورة تفطر القلب للطفل الضحية حصلت عليها إعلامية عراقية، تظهر موسى وهو يؤدي الامتحانات النهائية قبل أن يُقتل، وآثار التعذيب واضحة عليه.

كما أن اللافت في الصورة أيضًا، ارتداء موسى ملابس شتوية في الصيف.

يذكر أن الشبكة العراقية لحقوق المرأة كانت نقلت عن مصدر أمني قوله إن الطفل موسى ولاء تعرض لتعذيب قاس من قبل زوجة أبيه، شمل استعمال الكهرباء، ومن ثم السكين والملح والخنق، إلى أن فارق الحياة في منطقة الخطيب التابعة لمدينة الشعلة في بغداد.

كذلك كشف المصدر أنّ “المتورطة بالجريمة لم تعان من أي أمراض نفسية أو عقلية”، مردفاً أنّ “الأجهزة الأمنية تمكنت من القبض على زوجة والد الطفل لاستكمال الإجراءات التحقيقية، وإحالتها للجهات القضائية المختصة”.

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