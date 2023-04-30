بالصورة.. فنان لبنانيّ يتعرّض للضرب في البترون وزوجته تكشف التفاصيل!

تعرّض الممثل والسيناريست اللبناني آلان سعادة، زوج الممثلة اللبنانيّة ميا علاوي، للضرب المبرح خلال تواجده برفقة زوجته في البترون.

وفي التفاصيل، فاجأ عدد من الشبان الممثل اللبناني، حيث هجموا عليه وضربوه بقوة، على خلفية حادث سير حصل بين سيارته وسيارة احد الاشخاص في المحلة.

وقد نشرت ميا علاوي عبر خاصية القصص القصيرة على حسابها عبر انستغرام، مجموعة صور، ارفقتها بتعليق شرحت من خلاله ما حصل، اذ كتبت: “اعتبرونا سواح ونازلين البترون، هيك تصرف طبيعي؟”، مضيفة: “كيف الواحد بيعيش اذا كل الوقت منعيش بخوف وقلق ومين ما كان بيتعدى علينا هيك بكل بساطة”؟؟

وتابعت: “نحنا وكّلنا القانون والقضاء يتصرف، بس الخوف والاحساس اني اصغر من نملة ما قادرة اعمل شي، بشع كتير”.

هذا وقد نشرت ميا أيضًا صورة لزوجها من المستشفى، علقت عليها بالقول: “هيك انتهى مبارح ببلد فلتان عملنا حادث بسوق البترون والحق معنا وطريقنا قانونية 100%.. فجأة 8 شباب بيحاوطونا وبالغدر بيتعدوا على آلان سعادة، وانتهت بـ 4 قطب بالراس وارتجاج، بس اهم شي شكرا لدولتنا للأمن والأمان”.