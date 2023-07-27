بالصورة.. لدغة أفعى سامّة تتسبب بتقرحات مروّعة في جلد رجل!

بعد تعرضه للدغة أفعى سامة كانت مختبأةً داخل زجاجة، اضطر عامل صيانة بريطاني يُدعى وارن سولسبي إلى دخول المستشفى، ما أدى إلى ظهور تقرحات في جلده وتسبب في تخثر دمه.

وفي التفاصيل، وقعت الحادثة المروعة في شباط من العام الماضي بينما كان عامل صيانة الطرق السريعة يزيل الشجيرات من لافتات الشوارع في كولدينغهام الواقعة على الحدود الاسكتلندية.

وتعرّض الرجل الاسكتلندي للإصابة المروعة عندما قرر التقاط زجاجة بيرة من طرف الطريق، فأمسك القنينة من الأعلى وكان على وشك “إلقائها مجدداً على الأرض”، عندما شعر فجأة “بألم حاد” في جانب يده اليسرى.

وفي البداية اعتقد أنه وخز نفسه على شجيرة شائكة، فبدأ الاسكتلندي في السير عائداً نحو الشاحنة ليتناول مشروبًا، وعندها بدأ يشعر بالدوار والغثيان.

ونظر سولسبي إلى يده فرأى نقطتين في كفّ يده “مع الدم يتساقط من كلاهما”.

لحسن الحظ، لاحظ أحد زملاء سولسبي علامات لدغة الأفعى على يده، فقرّر نقله إلى أقرب مستشفى حيث تلقى العلاج اللازم من قبل الأطباء الّذين تمكنوا من الحدّ من انتشار السم في جسمه.