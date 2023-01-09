الأثنين 16 جمادى الآخرة 1444 ﻫ - 9 يناير 2023 |
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بالصورة.. هالة صدقي تتألق في أحدث ظهور لها

منذ 11 دقيقة
هالة صدقي

هالة صدقي

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نشرت الفنانة هالة صدقي صورة جديدة لها عبر صفحتها الرسمية على «إنستغرام».

وظهرت هالة صدقي في الصورة مرتدية فستان أسود ونضارة شمس سوداء من أحد المطاعم وهي تتناول الفطور، وكتبت، “صباح جميل إن شاء الله”.

كشفت الفنانة هالة صدقي، عن سعادتها الشديدة بعد قرار طلاقها حيث أكدت أن كل يوم تتأكد أن قرارها كان صحيحًا.

نشرت الفنانة هالة صدقي مقطع فيديو لها بصحبة المطرب سعد لمجرد.

وعلقت صدقي عبر حسابها الرسمي قائلة: “أقوى حفلة وأجمل دعاية لشرم الشيخ من أقوى واحب المطربين إلى قلبي الرائع سعد لمجرد المطرب العالمي نورت مصر وكلنا في انتظار المزيد من الحفلات في وطنك الثاني لأن لك جمهور كبير منتظرك ومنتظر المزيد من الحفلات ومزيد من النجاح لأبناء المغرب”.

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