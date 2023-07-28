الجمعة 10 محرم 1445 ﻫ - 28 يوليو 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

بالصور - أطول رداء في العالم.. جائزة جديدة من "غينيس" لنجوى كرم

منذ دقيقتين
نجوى كرم

نجوى كرم

A A A
طباعة المقال

حصدت الفنانة اللبنانية نجوى كرم جائزة جديدة من موسوعة غينيس، بأطول رداء في العالم، وذلك قبيل حفلها اليوم الجمعة، في الدورة 37 من مهرجان جرش في الأردن.

والفستان الذي جمع بين الفخامة والأناقة والأنوثة، عبارة عن جمبسوت أبيض اللون مع أكتاف بتصميم معدني باللون الذهبي، وحزام معدني، ومزود بإكستنشن أبيض طويل للغاية يصل طوله إلى 55 مترًا، ما سمح لها بالدخول في موسوعة غينيس للأرقام القياسية، ولقبت بصاحبة الرداء الأبيض. وتمّ تكريمها بالفعل أثناء حفل الإستقبال.

وأوضح ممثل موسوعة غينيس، خلال تقديمه درع التكريم لكرم، أنها أول فنانة لبنانية تحصل على رقم قياسي، قبل أن تنبّهه إلى حصولها على رقم قياسي سابق من غينيس أيضًا، ليستدرك قائلًا إنها “الأولى والثانية، ومن تريد المنافسة، فلتنافس على المركز الثالث”.

نجوى كرم

نجوى كرم

    المزيد من منوعات

    بالصور.. ماغي بو غصن تشوّق الجمهور لشخصيتها في رمضان 2024
    رياض محرز
    الأهلي السعودي يضم لاعب جزائري من مانشستر سيتي
    ليونيل ميسي
    ميسي يفاجئ نجوم إنتر ميامي بهدية

    الأكثر قراءة

    الطفلة الضحية "لين طالب"
    تطوّر قضائيّ جديد في قضيّة الطفلة "لين طالب"!
    انفجار في منطقة السيدة زينب
    انفجار منطقة السيدة زينب.. حصيلة القتلى ترتفع والجرحى بالعشرات جنوب دمشق
    فضل شاكر
    بالفيديو - فضل شاكر بأغنية جديدة.. بغيب بمزاجي