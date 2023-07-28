بالصور - أطول رداء في العالم.. جائزة جديدة من "غينيس" لنجوى كرم

حصدت الفنانة اللبنانية نجوى كرم جائزة جديدة من موسوعة غينيس، بأطول رداء في العالم، وذلك قبيل حفلها اليوم الجمعة، في الدورة 37 من مهرجان جرش في الأردن.

والفستان الذي جمع بين الفخامة والأناقة والأنوثة، عبارة عن جمبسوت أبيض اللون مع أكتاف بتصميم معدني باللون الذهبي، وحزام معدني، ومزود بإكستنشن أبيض طويل للغاية يصل طوله إلى 55 مترًا، ما سمح لها بالدخول في موسوعة غينيس للأرقام القياسية، ولقبت بصاحبة الرداء الأبيض. وتمّ تكريمها بالفعل أثناء حفل الإستقبال.

تصريح إدارة غينيس للأرقام القياسية#نجوى_كرم_في_جرش pic.twitter.com/ixjMIg6NJf — Star Arab World (@StarArabWorld) July 27, 2023

وأوضح ممثل موسوعة غينيس، خلال تقديمه درع التكريم لكرم، أنها أول فنانة لبنانية تحصل على رقم قياسي، قبل أن تنبّهه إلى حصولها على رقم قياسي سابق من غينيس أيضًا، ليستدرك قائلًا إنها “الأولى والثانية، ومن تريد المنافسة، فلتنافس على المركز الثالث”.