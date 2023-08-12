السبت 25 محرم 1445 ﻫ - 12 أغسطس 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

بالصور.. أفخم حمام عام كأنه قصر

منذ 32 دقيقة
حمام عام

حمام عام

A A A
طباعة المقال

يقع أحد أفخم الحمامات العامة في العالم بالطابق السادس في مركز تسوق “ديجي بلازا” بشانغهاي في الصين.

الحمام الفاخر يشعرك عند الدخول إليه بأنك تدخل إلى قصر حقيقي، حيث يبدأ بممر طويل على جانبيه نباتات خضراء مرتبة تخرج من الجدران.

وإلى جانب الديكور الأخضر، تسطع عشرات المصابيح العملاقة التي تنعكس على الأرضيات اللامعة الفاخرة.

في نهاية هذا الممر توجد صالة كاملة مع أريكة شكلها مستوحى من أشكال الزهور.

الديكور يكتمل مع أحواض الغسيل التي صممت على شكل النافورة بأحجام وأطوال مختلفة لجعلها مناسبة لكافة المستخدمين مهما اختلف أطوالهم وأحجامهم.

الصالة الفخمة مجهزة بقواعد شحن لاسلكية تتيح للناس الجلوس والاسترخاء وأخذ قسط من الراحة.

وقال المصمم لي شيانغ: “ركزنا على تصميم الحمام لخلق مساحة من الراحة داخل مركز التسوق، لهذا السبب توصلنا إلى التصميم بشكل يشبه الحديقة”.

حمام عام

 

    المزيد من منوعات

    كارلوس ألكاراز
    ألكاراز وميدفيديف يودعان بطولة كندا المفتوحة للتنس
    أقنعة النوم
    لا تنامون جيّدًا في الصيف... إليكم الأسباب
    إيرلينغ هالاند
    هالاند يعود للواجهة من جديد في انتصار سيتي على بيرنلي

    الأكثر قراءة

    ماريان الحويك - رياض سلامة - رجال سلامة - نادي سلامة
    ضربة قاصمة.. عقوبات أمريكية "صارمة" على الحسابات المالية لرياض سلامة ورفاقه
    موريس سليم
    وزير الدفاع يكشف "مفاجأة" تتعلق بتعرض موكبه لإطلاق النار
    وزير الدفاع موريس سليم
    صورة.. نجاة وزير الدفاع من محاولة اغتيال