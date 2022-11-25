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بالصور.. المنتخب الياباني يترك لمسة جمالية في غرفة تبديل الملابس

منذ 42 دقيقة
المنتخب الياباني

المنتخب الياباني

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بعد سقوط المنتخب الالماني امام اليابان في المجموعة الخامسة من نهائيات كأس العالم الـ22 لكرة القدم التي تستضيفها قطر حتى 18 كانون الاول المقبل.

كان الفريق الياباني قد فجر مفاجئة غير متوقعة في الملعب على ألمانيا وترك لمسة جمالية وفنية في غرفة تبديل الملابس مع أشكال “أوريغامي” على طريقته الخاصة.

الجدير بالذكر ان المنتخب الياباني قدم اداءً قوياً، معتمدين على الهجمات المرتدة السريعة، واقفال منطقتهم بالكامل امام المحاولات الالمانية، وكرروا التجربة السعودية باقتناص فوز مستحق اثر جهد طوال المباراة وخصوصا في الشوط الثاني.

    المصدر :
  • الجزيرة

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