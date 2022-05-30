بالصور.. نيكول سابا في إطلالة جريئة

شوّقت الفنانة اللبنانية نيكول سابا جمهورها لأحدث كليباتها الذي يأتي تحت عنوان “سمك القرش”.

ونشرت نيكول صورتين بفستان أحمر جلدي على حسابها على موقع “أنستقرام”، وعلّقت قائلة: “سمك القرش.. قريباً”.

وتعد مسرحية “الليلة الكبيرة” أحدث أعمال نيكول سابا والتي أطلت من خلالها على جمهورها في عيد الفطر ، وتأتي مسرحية “الليلة الكبيرة” من بطولة محمود عبد المغني، وتأليف وليد يوسف، وإخراج بتول عرفة، ومحمود الليثي، ومحمد عبدالرحمن توتا، وبدرية طلبة، وميرهان حسين، وأمير صلاح الدين، وطه دسوقي.

كما شاركت نيكول سابا في مسلسل “نقل عام”، بصحبة مجموعة كبيرة من النجوم أبرزهم محمود حميدة وسمية أيوب ومحسن محيي الدين، ولاقت عليه إشادات كبيرة للغاية بشخصية “البارون” التي قدمتها خلال العمل.

وكان أول ظهور لنيكول سابا، عام 1997، في فيديو كليب للفنان “هشام عباس” كموديل، ثم بدأت مشوارها الفني الحقيقي من خلال الإنضمام إلى فرقة “فور كاتس”.

وكانت هذه هي البداية حيث بدأت التمرينات الصوتية تحت إشراف الفنان أسامة الرحباني الذي ساعدها كثيراً بخبرته.

وأصدرت مع الفرقة ألبومين هما “تيك تيك” عام 1998 و”ليل نهار” عام 2000.

ودخلت نيكول سابا مجال التمثيل عام 2003 عندما اختارها الفنان المصري عادل إمام لتقوم أمامه ببطولة فيلم “التجربة الدنماركية”، الذي كان بمثابة نقطة انطلاقتها الحقيقة خاصةً بعد أن انفصلت عن فرقة “فور كاتس” واستكملت مشوارها الفني منفردة من خلال إصدار البوم عام 2004 بعنوان “يا شاغلني” من إنتاج شركة عالم الفن