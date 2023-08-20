الأحد 4 صفر 1445 ﻫ - 20 أغسطس 2023 |
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بالصور.. والدة نيمار تظهر بالزي السعودي

منذ 32 دقيقة
والدة نيمار

والدة نيمار

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خطفت نادين غونسالفين والدة نجم الكرة البرازيلي نيمار دا سيلفا الأنظار، في أول ظهور لها بالمملكة العربية السعودية، عقب انضمام نجلها لصفوف نادي الهلال، حيث ظهرت بالزي السعودي.

أظهرت نادين غونسالفين اهتماما كبيرا بالثقافة العربية، وخاصة السعودية منها، بعد انتقالها برفقة نجلها وأسرتها إلى المملكة، حيث ظهرت مرتدية النقاب.

لم تكتفِ والدة نيمار بارتداء النقاب، وتوالى اهتمامها بإظهار اندماجها في الثقافة السعودية، حيث أصرت على ركوب الإبل بينما ترتدي النقاب والعباءة.

وظهرت والدة نيمار وهي ترتدي العباءة السعودية المميزة، وتشرب القهوة العربية مرتدية مجوهرات كبيرة الحجم وبصحبتها قبعة كبيرة من الخوص لتخطي الحرارة.

وتنقلت والدة نيمار في عدد من الأماكن داخل المملكة العربية السعودية، من بينها مزرعة الإبل التي امتطت منها واحداً.

نيمار هلالي

وكان نيمار دا سيلفا الشهير بنيمار جونيور -31 عاما- قد انتقل إلى صفوف نادي الهلال السعودي بعد انتهاء تعاقده مع فريق نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، موقعا عقده الجديد لموسمين متتاليين حتى عام 2025، ووفقا لموقع ترانسفير ماركت فقد بلغت قيمة هذه الصفقة أكثر من 98 مليون دولار، وسيحصل على نحو 220 مليون يورو مقابل انتقاله.

ووصل نيمار رفقة عائلته إلى السعودية يوم الجمعة الماضي على متن الطائرة الخاصة للأمير الوليد بن طلال، وتم استقباله بحفاوة كبيرة بالقهوة والورود، كما وصلت في اليوم التالي صديقته برونا بيانكاردي التي خطفت الأنظار بجمالها.

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