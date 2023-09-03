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بالصوَر.. "برَد بحجم البيض" يتسبّب بأضرار جسيمة في تركيا

منذ 42 دقيقة
آخر تحديث: 3 - سبتمبر - 2023 4:05 مساءً
"برَد بحجم البيض" في تركيا

"برَد بحجم البيض" في تركيا

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تسببت حبات برد بحجم البيض في مدينة ألتينيايلا في ولاية سيواس التركية، بتحطيم نوافذ عشرات المركبات وتدمير واجهات المحلات التجارية والمنازل ونفوق العديد من الحيوانات الضالة.

وتزامن البرد مساء أمس السبت، مع هطول أمطار غزيرة في المنطقة، مما تسبب بشل حركة السكان.

نفوق عشرات الحيوانات وأضرار مادية جسيمة.. برد بحجم البيض ينهمر على مدينة تركية! (صور+ فيديو)

وقال عمدة ألتينيايلا، سنان أكبولوت، إن الأضرار كبيرة جدًا، مضيفًا: “تضررت المنازل والمركبات، ونفقت الحيوانات، سنرى الحجم الحقيقي للأضرار في وضح النهار”.

وأكد سكان المنطقة أنهم لم يواجهوا مثل هذه العاصفة الشديدة من قبل.

وقام بعضهم بوضع حبات البرد جنبًا إلى جنب مع بيض الدجاج، فتبين أنها تماثلها حجمًا.

نفوق عشرات الحيوانات وأضرار مادية جسيمة.. برد بحجم البيض ينهمر على مدينة تركية! (صور+ فيديو)

وشهدت بعض محافظات تركيا اليوم الأحد، هطول أمطار غزيرة أغرقت الطرقات في العاصمة أنقرة، وأدت إلى انهيار أحد الطرق في مدينة سامسون.

نفوق عشرات الحيوانات وأضرار مادية جسيمة.. برد بحجم البيض ينهمر على مدينة تركية! (صور+ فيديو)

وأمس السبت، أصدرت إدارة الكوارث والطوارئ التركية “آفاد”، تحذيرات باللونين الأصفر والبرتقالي في عدد من المحافظات والمدن.

وشملت التحذيرات مدن أفيون قره حصار، وبوردور، ودنيزلي، وإسكي شهير، وإسبرطة، وقونيا، وكوتاهيا، وأوشاك.

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