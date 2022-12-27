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بالصوَر.. ماذا حلّ بغرفة ميسي في قطر؟

منذ 18 دقيقة
آخر تحديث: 27 - ديسمبر - 2022 11:08 مساءً
ميسي حاملًا كأس العالم

ميسي حاملًا كأس العالم

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بعد 10 أيام على فوز منتخبه بكأس العالم 2022، قّررت جامعة قطر تكريم النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي. فقد اتخذت الجامعة قرارًا جديدًا بشأن الغرفة التي أقام فيها قائد منتخب الأرجنتين، خلال المونديال.

متحف مصغّر

إذ قررت الجامعة تخصيص الغرفة التي أقام فيها النجم الأرجنتيني ميسي أثناء فترة مونديال قطر لتصبح متحفًا مصغرًا.

كما نشرت عبر حسابها على “تويتر” صورًا للغرفة، حيث تتزين بصورة ميسي، ويتواجد العلم الأرجنتيني بجانب العلم القطري.

أقاموا في الحرم الجامعي

يشار إلى أنّ منتخب الأرجنتين كان نال بطولة كأس العالم قطر 2022، بعد الفوز على منتخب فرنسا في المباراة النهائية بركلات الجزاء الترجيحية بنتيجة 4-2، عقب انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي للمباراة بالتعادل الإيجابي بثلاثة أهداف لكل منهما.

وأحرز لمنتخب الأرجنتين في ركلات الجزاء الترجيحية كلّ من ليونيل ميسي وباولو ديبالا وباريديس ومونتيل.

في حين سجّل لمنتخب فرنسا في ركلات الترجيح كل من كيليان مبابي ومواني، وأهدر كل من كينغسلي كومان وتشواميني.

مع الإشارة إلى أنّ بعثة منتخب الأرجنتين كانت تُقيم في الحرم الجامعي لجامعة قطر خلال فترة المونديال.

 

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