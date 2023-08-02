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بالعلامة الكاملة.. السويد تتخطّى الأرجنتين وتبلغ الدور الـ 16

منذ 25 ثانية
السويد تفوز على الأرجنتين (رويترز)

السويد تفوز على الأرجنتين (رويترز)

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بلغ المنتخب السويدي، الذي لعب بتشكيلة مختلفة كثيرًا، دور الستة عشر في كأس العالم لكرة القدم للسيدات بالعلامة الكاملة، بعدما سجلت ريبيكا بلومكفيست هدفًا بضربة رأس في الشوط الثاني، وأضافت البديلة إيلين روبنسون الهدف الثاني من ركلة جزاء في الدقيقة 90، في انتصار 2 – صفر على الأرجنتين اليوم الأربعاء.

وقابلت بلومكفيست تمريرة عرضية متقنة من زميلتها صوفيا ياكوبسون بضربة رأس رائعة في الدقيقة 66، لتضع المنتخب السويدي المصنف الثالث عالميًا في المقدمة قبل أن تحسم روبنسون الأمور بركلة جزاء نفذتها بنجاح.

وكانت الأرجنتين، التي خسرت جهود لاعبة الوسط فلورنسيا بونسيجوندو بسبب الإصابة قبل دقائق من الاستراحة، تحتاج للفوز لتحظى بأي فرصة للتأهل لكنها لم تهدد الدفاع السويدي أو الحارسة جنيفر فالك.

وظلت الأرجنتين من دون انتصار لتتذيل المجموعة.

وستلتقي السويد في دور الستة عشر مع المنتخب الأميركي حامل اللقب، في مواجهة مرتقبة في ملبورن يوم الأحد المقبل، في تكرار لمباراة دور الثمانية بينهما في أولمبياد طوكيو حين فاز الفريق الأوروبي 3-صفر في طريقه إلى النهائي.

    المصدر :
  • رويترز

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