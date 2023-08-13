الأحد 26 محرم 1445 ﻫ - 13 أغسطس 2023 |
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بالفيديو.. أطفال رونالدو يحتفلون بفوز النصر السعودي

منذ 57 دقيقة
رونالدو

رونالدو

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ظهر أطفال النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، في مقطع فيديو على موقع “إكس” “تويتر سابقا” يقفون أمام الشاشة محتفلين بوالدهم الذي حصد السبت أول ألقابه مع نادي النصر السعودي.

وعبر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو عن فخره بتحقيق لقبه الأول بقميص النصر السعودي بعد أن قاده للفوز على غريمه الهلال 2-1 في نهائي كأس الأندية العربية لكرة القدم.

وقال “الدون” هداف البطولة العربية برصيد 6 أهداف، عبر حسابه الرسمي على موقع “إكس”: “فخور للغاية بمساعدة فريقي في تحقيق هذا اللقب المهم ولأول مرة”.

وأضاف رونالدو صاحب ثنائية الفوز: “أشكر الجميع في النادي للمساهمة في هذا الإنجاز العظيم وشكرا لعائلتي وأصدقائي لمؤازرتي دائما. دعم رائع من الجمهور، هذا اللقب لكم أيضا”.

وسجل رونالدو هدفين قاد بهما فريقه إلى لقبه الأول في كأس الملك سلمان للأندية (بطولة الأندية العربية)، بعد نهائي سعودي مثير.

وتوج رونالدو قائد النصر هدافا للبطولة، برصيد 6 أهداف.

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