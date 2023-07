بالفيديو - أنتونيلا تكشف سر احتفال ميسي الجديد بتسجيل الأهداف

أعلنت أنتونيلا، زوجة الأرجنتيني ليونيل ميسي المنتقل حديثا إلى إنتر ميامي الأمريكي، السر حول احتفال زوجها الجديد.

وخلال مباراته الثانية مع فريقه الجديد ضد أتلانتا الأربعاء الماضي، سجل ميسي هدفين في الشوط الأول، وصنع هدفا في الشوط الثاني ليقود فريقه لفوز ساحق برباعية دون رد ليصعد إلى مرحلة خروج المغلوب في كأس الدوري الأمريكي-المكسيكي.

واحتفل ميسي بطريقة خاصة بأحد أهدافه في شباك أتلانتا، عبر التوقف وفتح اليد وكأنه يحمل شيئا وهميا فيها، ووجه أنظاره مع ابتسامة نحو عائلته وأطفاله الموجودين في المدرجات وأمامهم مالك إنتر ميامي، الإنجليزي، ديفيد بيكهام.

