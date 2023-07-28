الجمعة 10 محرم 1445 ﻫ - 28 يوليو 2023 |
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بالفيديو - أنتونيلا تكشف سر احتفال ميسي الجديد بتسجيل الأهداف

منذ ساعة واحدة
ميسي

ميسي

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أعلنت أنتونيلا، زوجة الأرجنتيني ليونيل ميسي المنتقل حديثا إلى إنتر ميامي الأمريكي، السر حول احتفال زوجها الجديد.

وخلال مباراته الثانية مع فريقه الجديد ضد أتلانتا الأربعاء الماضي، سجل ميسي هدفين في الشوط الأول، وصنع هدفا في الشوط الثاني ليقود فريقه لفوز ساحق برباعية دون رد ليصعد إلى مرحلة خروج المغلوب في كأس الدوري الأمريكي-المكسيكي.

واحتفل ميسي بطريقة خاصة بأحد أهدافه في شباك أتلانتا، عبر التوقف وفتح اليد وكأنه يحمل شيئا وهميا فيها، ووجه أنظاره مع ابتسامة نحو عائلته وأطفاله الموجودين في المدرجات وأمامهم مالك إنتر ميامي، الإنجليزي، ديفيد بيكهام.

وبعد انتشار هذه الاحتفالية الجديدة لميسي على مواقع التواصل الاجتماعي بشكل كبير، وتساؤل الجماهير حول سبب هذا الاحتفال، كشفت زوجة “البرغوث” عبر حسابها الرسمي في “إنستغرام” عبر خاصية “ستوري”، عن سبب هذه الاحتفالية. ونشرت أنتونيلا، صورة احتفالية ميسي ووضعت شعار “ثور” أو “Thor”، إحدى شخصيات الأبطال الخارقين في السينما الأمريكية، لتكشف صحيفة “آس” الإسبانية، الجمعة، أن هذه الاحتفالية موجهة لابن ميسي، تياغو، الذي يحب شخصية “ثور” كثيرا، وكانت بمثابة لفتة من ميسي بعد أن شاهد فرحة أطفاله المجنونة بالهدف.

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