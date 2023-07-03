بالفيديو: أيمن رضا يقتحم مسرح حفلة ماجد المهندس!

نشر الممثل السوري أيمن رضا مقطع فيديو عبر “إنستغرام”، ظهر من خلاله وهو يصعد إلى المسرح خلال حفلة أحياها الفنان ماجد المهندس في “اسطنبول” في تركيا، حيث قام النجمان بعناق بعضهما عناقاً حاراً، بالإضافة إلى الترحيب الكبير من النجم ماجد المهندس له.

وتناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي الفيديو بكثافة وعبروا عن محبتهم للنجمين الكبيرين ولإبداعهما في مجالي التمثيل والغناء على التوالي، كما أشادوا بردة فعل كليهما على لقائهما.

وكان المهندس قد أحيا حفلة مميزة في إسطنبول، حيث قدم باقة مميزة من أغانيه الجديدة والقديمة التي تفاعل معها الجمهور بشكل واسع ورددوها معه.