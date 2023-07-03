بالفيديو.. إبنا راغب علامة يفاجئان والدهما على المسرح

فاجأ كلّ من خالد ولؤي علامة والدهما السوبر ستار راغب علامة على المسرح، وذلك في حفله الأخير الّذي أحياه في العاصمة اللبنانيّة بيروت.

وتداول ناشطون على مواقع التواصل الإجتماعي مقتطفات من هذه اللحظات الّتي جمعت الأب بإبنيه.

وأعرب الفنان راغب علامة عن فخره بابنه لؤي أمام الجمهور فوصفه بـ “سوبر موديل”، وقال “هالصبي كتير قوي، تعرّض لحملة عشوائيّة، أنا اتضايق وهو يقول ليش عم تتضايق يا بابا”.

وأعاد راغب علامة نشر الفيديو عبر حسابه على تويتر، وعلّق بعبارة “عائلتي، هديتي، وطني”.