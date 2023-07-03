الثلاثاء 16 ذو الحجة 1444 ﻫ - 4 يوليو 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

بالفيديو.. إبنا راغب علامة يفاجئان والدهما على المسرح

منذ 16 ساعة
راغب علامة

راغب علامة

A A A
طباعة المقال

فاجأ كلّ من خالد ولؤي علامة والدهما السوبر ستار راغب علامة على المسرح، وذلك في حفله الأخير الّذي أحياه في العاصمة اللبنانيّة بيروت.

وتداول ناشطون على مواقع التواصل الإجتماعي مقتطفات من هذه اللحظات الّتي جمعت الأب بإبنيه.

وأعرب الفنان راغب علامة عن فخره بابنه لؤي أمام الجمهور فوصفه بـ “سوبر موديل”، وقال “هالصبي كتير قوي، تعرّض لحملة عشوائيّة، أنا اتضايق وهو يقول ليش عم تتضايق يا بابا”.

وأعاد راغب علامة نشر الفيديو عبر حسابه على تويتر، وعلّق بعبارة “عائلتي، هديتي، وطني”.

    المزيد من منوعات

    تغريم نجم كرة القدم البرازيلي نيمار "3.5 مليون دولار"!
    نادي اتحاد جدة
    بعد بنزيمة.. نجم برتغالي ينتقل إلى الاتحاد السعودي
    روسيا
    محكمة روسية ترفض الاستئناف في قضية رجل رسمت ابنته صورة مناهضة للحرب

    الأكثر قراءة

    الليرة اللبنانية والدولار الأميركي
    انخفاض متسارع لدولار السوق السوداء أمام الليرة اللبنانية
    رجل الأعمال الأمريكي دانيال بينيا
    فيديو.. "رجل الترليون دولار" يفاجئ الحاضرين بحديثه عن مستقبل السعودية
    غارات إسرائيلية على سوريا
    تفاصيل هامة عن سبب الضربة الإسرائيلية الثانية على سوريا.. ما علاقة الخبراء الروس!؟