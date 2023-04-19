بالفيديو.. إفطار سودانيّ في الشارع على وقع الرصاص والمعارك

في ظلّ الاشتباكات التي تحتدم في العاصمة السودانية، بين قوات الدعم السريع والجيش، ووسط شح الخبز ومياه الشرب، لم يجد بعض السودانيين مانعًا من مواصلة التمسّك بالتقاليد القديمة في شهر رمضان المبارك.

فقبيل أيام على العيد، عمد عدد من المواطنين في الخرطوم إلى افتراش الأرض في أحد الشوارع قبيل أذان المغرب، من أجل مدّ سفرة متواضعة للإفطار، داعين كل مارّ على قلتّهم وسط تلك الظروف الأمنية الخطيرة، إلى مائدتهم هذه.

فيما انتشر المقطع المصور كالنار في الهشيم بين السودانيين، على مواقع التواصل، وسط سيل من الإشادات لتمسك هؤلاء بتقليد إنساني قديم رغم الأوضاع الصعبة التي تمر بها البلاد.

لم يمنعهم دوي المدافع، وأزيز الطائرات، من تناول إفطار رمضان على قارعة الطريق؛هذا شعب عريق، كريم، معطاء، ولا يستحق هذا العناء.#السودان_الآن#السودان_اشتباك_مسلح#الخرطوم pic.twitter.com/0juFOiEUFA — AbdElbdie Osman (عبدالبديع عثمان) (@AbdbdeaaOsman) April 19, 2023

يشار إلى أنّ السودان يعيش منذ السبت الماضي على وقع قتال عنيف بين القوتين العسكريتين الكبيرتين في البلاد، أدى إلى مقتل العشرات وأخرج مستشفيات عدة من الخدمة.

وقد تجددت الاشتباكات العنيفة بين الجانبين، اليوم الأربعاء، على الرغم من الهدنة التي أعلن عنها مساء أمس، في محيط مقر القيادة العامة الذي يقع بالقرب من حي سكني مخصص لعدد كبير من الضباط والموظفين العامين، وقرب بيت الضيافة أيضًا ومنطقة المطار.