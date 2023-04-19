الأربعاء 28 رمضان 1444 ﻫ - 19 أبريل 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

بالفيديو.. إفطار سودانيّ في الشارع على وقع الرصاص والمعارك

منذ 57 دقيقة
إفطار سودانيّ في الشارع

إفطار سودانيّ في الشارع

A A A
طباعة المقال

في ظلّ الاشتباكات التي تحتدم في العاصمة السودانية، بين قوات الدعم السريع والجيش، ووسط شح الخبز ومياه الشرب، لم يجد بعض السودانيين مانعًا من مواصلة التمسّك بالتقاليد القديمة في شهر رمضان المبارك.

فقبيل أيام على العيد، عمد عدد من المواطنين في الخرطوم إلى افتراش الأرض في أحد الشوارع قبيل أذان المغرب، من أجل مدّ سفرة متواضعة للإفطار، داعين كل مارّ على قلتّهم وسط تلك الظروف الأمنية الخطيرة، إلى مائدتهم هذه.

فيما انتشر المقطع المصور كالنار في الهشيم بين السودانيين، على مواقع التواصل، وسط سيل من الإشادات لتمسك هؤلاء بتقليد إنساني قديم رغم الأوضاع الصعبة التي تمر بها البلاد.

يشار إلى أنّ السودان يعيش منذ السبت الماضي على وقع قتال عنيف بين القوتين العسكريتين الكبيرتين في البلاد، أدى إلى مقتل العشرات وأخرج مستشفيات عدة من الخدمة.

وقد تجددت الاشتباكات العنيفة بين الجانبين، اليوم الأربعاء، على الرغم من الهدنة التي أعلن عنها مساء أمس، في محيط مقر القيادة العامة الذي يقع بالقرب من حي سكني مخصص لعدد كبير من الضباط والموظفين العامين، وقرب بيت الضيافة أيضًا ومنطقة المطار.

 

    المزيد من منوعات

    محمد رمضان بطل مسلسل جعفر العمدة
    مخرج "جعفر العمدة" يخرج عن صمته.. هل تغيّرت "نهاية" المسلسل؟
    محمد صلاح
    ما هي الدارما الرمضانيّة التي يُتابعها محمد صلاح؟
    نيمار
    صديقة نيمار تعلن حملها بطفلها الأول

    الأكثر قراءة

    تحري هلال شهر شوال- تعبيرية
    الجمعة أم السبت.. الجمعية الفلكية بجدة تكشف موعد أول أيام عيد الفطر!
    تحري هلال شهر شوال- تعبيرية
    المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث يحدد أول أيام عيد الفطر
    خلدة
    بالصور.. توتر كبير وإطلاق نار في خلدة!