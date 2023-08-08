بالفيديو - إنييستا يوقع لفريق "الإمارات"

قرر لاعب الوسط أندريس إنييستا بطل العالم وأوروبا مع المنتخب الإسباني، ولاعب فريق “فيسيل كوبيه” الياباني خوض تجربة جديدة في مسيرته، والرحيل عن الدوري الياباني.

ووصل إنييستا، ليل الاثنين إلى دولة الإمارات تمهيدا إلى الانتقال إلى وجهته الجديدة.

وسيضفي إنييستا الطابع الرسمي لانضمامه إلى فريق الإمارات، بحسب صور نشرتها وسائل إعلام محلية لدى وصوله إلى مطار دبي الدولي.

وظهر اللاعب المخضرم مرتديا وشاحا لناديه الجديد، ويحمل بعض الزهور في يده، ويتحدث إلى عدة أشخاص، بحسب الفيديو الذي نشرته قناة “الشارقة الرياضية”.

ويأتي وصول “الرسام” إلى الإمارات قبل ساعات من انضمامه رسميا للنادي المنتمي لرأس الخيمة، سادس أكبر مدينة في الإمارات العربية المتحدة.

ومن حيث المبدأ، سيوقع إنييستا صباح اليوم الثلاثاء لموسم واحد مع خيار التمديد لآخر، بحسب المعلومات التي نشرها الصحافي المتخصص في سوق الانتقالات، فابريزيو رومانو.

🚨🚨🚨🚨 عاجل : وصول انييستا للإمارات للتوقيع مع نادي الإمارات pic.twitter.com/w5XcN4lZiB — نواف التميمي 📊. (@Nawaf_STATS) August 7, 2023

وودع إنييستا فريق فيسيل كوبيه، مطلع تموز/ يوليو الماضي، بعدما أمضى خمس سنوات مع الفريق، ولكنه قرر بعدها مواصلة مسيرته كلاعب.

وبالفعل، عاد اللاعب البالغ 39 عاما، إلى مدينة برشلونة الرياضية، وتدرب هناك لعدة أسابيع.

ووصل النجم الإسباني إلى اليابان، قادما من برشلونة، الذي كان معه بطل كل شيء، بواقع 9 بطولات في الدوري، و6 ألقاب كأس ملك إسبانيا، و4 دوري أبطال أوروبا، و7 للسوبر الإسباني، و3 للسوبر الأوروبي و3 ألقاب كأس العالم للأندية.

وتم تصعيد إنييستا للفريق الأول لبرشلونة في موسم 2002-2003، ورحل في 2017-18، بإجمالي 674 مباراة، سجل فيها 57 هدفا.

وشارك إنييستا في 131 لقاء مع المنتخب الإسباني، حيث توج بكأس العالم 2010 وكأس أوروبا مرتين (2008 و2012)، وكانت آخر مباراة له مع “لا روخا” في أول تموز/ يوليو 2018.