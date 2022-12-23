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بالفيديو.. الفيفا يعلن عن أفضل هدف بكأس العالم 2022

منذ ساعة واحدة
كأس العالم

كأس العالم

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أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) عن صاحب أفضل هدف في بطولة كأس العالم 2022 والتي استضافتها دولة قطر.

حساب الفيفا الرسمي على موقع تويتر كشف أن مهاجم المنتخب البرازيلي ريتشارليسون، قد حاز على جائزة أفضل هدف في نهائيات كأس العالم 2022، التي اختتمت الأحد الماضي بإحراز الأرجنتين اللقب على حساب فرنسا.

ونشر الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) عبر حسابه في “تويتر” الهدف الرائع الذي سجّله ريتشارليسون في مرمى صربيا، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات، حيث اختاره الجمهور كأفضل هدف في المونديال.

وتواجد ريتشارليسون في قائمة أفضل الأهداف المسجلة، التي صوّت عليها الجمهور، بهدفين، الأول في مرمى صربيا والثاني ضد كوريا الجنوبية.

وشارك مهاجم توتنهام في 4 مباريات مع البرازيل خلال كأس العالم، حيث سجّل 3 أهداف.

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