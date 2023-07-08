السبت 20 ذو الحجة 1444 ﻫ - 8 يوليو 2023 |
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بالفيديو.. تامر حسني محمولاً على الأكتاف في بيروت

منذ 8 دقائق
تامر حسني

تامر حسني

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بعد غيابٍ دام لأكثر من 7 سنوات، عاد النجم المصري تامر حسني ليحتفل مع الشعب اللبناني، في حفلٍ غنائيٍ ضخمٍ في الـ “فوروم دو بيروت” .

وتجمهر محبّو الفنان تامر حسني أمام الفندق في بيروت، واستقبلوه على إيقاع الطبل والمزمار وبحمله على الأكتاف أثناء تواجد زفّة تراثيّة.

وفي تغريدة له عبر حسباه الخاص على توتير قال:” مفيش كلام يوصف فرحتي بإستقبال شعب لبنان الحبيب ليا بالفعل استقبال اسطوري في حياتي بالحب و الزفه و الورود و محبيني و اعلام لبنان و صحافة لبنان الغاليين اللي واحشيني اوي اوي اوي. اللي فضلوا معايا من المطار لحد الفندق بكل حب و تقدير من كل قلبي كل الشكر لشعب لبنان الحبيب الراقي انا كمان بحبكم و مستنيكم بكرا ان شاء الله في الحفله و بعد بكرا في السينما نشوف فيلمي الجديد تاج مع بعض. الله يحفظ لبنان و يحفظ شعبو و كل الامه العربيه يارب”.

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