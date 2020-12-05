بالفيديو..جمل يتجول داخل مستشفى في مصر

أظهر مقطع تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو لجمل يتجول داخل أحد المستشفيات في مصر، فيما يقوم العمال بمحاولة السيطرة عليه واخراجه من أروقة المستشفى.

ويظهر الفيديو المتداول الجمل وهو داخل المستشفى، فيما طلب بعض الأشخاص تصوير الواقعة؛ لنشرها وكشف فساد العاملين في المستشفى.

والملفت هو وصلة الهزل التي قام بها البعض داخل المستشفى، فيما شوهدت الممرضة وهي تصور الواقعة بكاميرا هاتفها.

وقال متابعون إن الواقعة حدثت في مستشفى أوسيم بمنطقة الجيزة.

وما إن انتشر المقطع حتى شن البعض هجوماً على القائمين على المستشفى، وطالبوا الجهات الحكومية بالتحقيق في الواقعة ومحاسبة المقصرين.

في غضون ذلك، نقلت وسائل إعلام مصرية عن مصادر طبية داخل المستشفى، قولها إن الإدارة فتحت تحقيقاً في هذا الأمر؛ لمعرفة حقيقة ما حدث، من خلال مراجعة الكاميرات وتوقيع العقوبة على المخالفين.

وبحسب المصادر، فإن الإدارة عنفت الأمن القائم على المستشفى.