بالفيديو.. جورج وسوف: في هذه الحالة فقط يمكن للمطربة أصالة العودة إلى سوريا

احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.

صرح المطرب السوري، جورج وسوف، إنه لديه لوما كبيرا على مواطنته المطربة، أصالة نصري، فيما يتعلق بتصريحاتها بشأن بلدها سوريا.

حل الفنان جورج وسوف ضيفا على برنامج “عايشة شو” الذى تقدمه الإعلامية عائشة عثمان بوجبل، وذلك خلال حلقتين متتاليتين.

وكشف جورج وسوف الكثير من أسرار حياته الشخصية والفنية، وقام بالغناء لمقدمة البرنامج عايشة باسمها خلال الحلقة، وأكد أنه لم يجري أي حوارات تليفزيونية في مصر منذ ما يقرب من ٢٥ عاما، مشيرا انه تربطه علاقة صداقة قوية بها وبعائلتها.

ونستعرض أبرز 26 تصريحا لجورج وسوف في حلقته ببرنامج “عايشة شو” خلال النقاط التالية:

١- أغنية كلام الناس حصلت عليها من الملحن صلاح الشرنوبي فوق البيعة من بين 6 أغنيات اخترتهم وكنت رفضتها في البداية ولم أتوقع نجاحها.

٢- لم أحلم يوما إني سأصبح نجم كبير وأحقق كل هذا النجاح، ولم أقدم في مشواري فن هابط.

٣- المرض وتغيير عضلات الفخذين كانت الخطوة الأصعب في حياتي لكن هذ الفترة مرت لأن ربنا والناس وقفوا بجانبي وقتها.

٤- أختصر علاقته حاليًا بكاظم الساهر كما يقال “اللي في القلوب في القلوب”.

٥- لا يوجد خلاف بيني وبين أولادي، ولا أحد يستطع الوقيعة بيننا ، وأرفض أن يسلكوا طريق الفن والطرب قائلًا لخوفي عليهم من اجواء الوسط الفني

6- ليس لدي شيء ضد أصالة وغصبت منها فقط بسبب موقفها من سوريا، وعندما علمت انها تريد زيارة سوريا أكدت انني سأحميها بنفسي.

٧- اشتريت حمار في بيتي وأطلقت عليه اسم صديق لي لأنه كان غير وفي.

٨- اجمل مراحل حياتي بعد عمر الخمسين لأنى تعلمت الكثير في هذه الفترة

٩- عندما أقف على المسرح انسى انني مريض.

١٠- طالما لدي نفسي سأستمر بالغناء، ومن طالبوا باعتزالي قالوا ذلك من حبهم لي.

١١- لا أعرف من هو وائل جسار، وإذ كان مطربا ويغني فهو حر في نفسه.

12- أرفض ظهور زوجتي للأضواء وارفض السؤال من الأساس، ولا اقبل الحديث عن زوجتي في وسائل الإعلام

١٣- لو كان عندي ابنه صوتها عذب لرفضت عملها بالغناء وزوجتها.

١٤- برامج اكتشاف المواهب تجارية فقط ولا تدعم الأصوات بعد نجاحها

١٥- لو شاركت في برنامج مواهب سأضع شرطا أن تكون الجهة المنتجة مسؤولة عن الانتاج للفائزين

١٦- لن أتوقف عن زيارة مصر، وسأقيم مركز في القاهرة لأنها أم الفن الأصيل وبها الكثير من المثقفين والمبدعين

١٧- راغب علامة نجح في وقته لأنه لم يكن هناك نجوم ينافسوه ولكنه تمكن من الاستمرارية

١٨- الاستمرارية أصعب كثيرا من النجاح ولا يوجد خلاف مع راغب حول أغنية “توأم روحي” وهو صديقي ويسال عنى دائما

١٩- لم اندم على حياتي الشخصية على الإطلاق وتعلمت واستفدت كثيرا من أخطائي

٢٠- كنت على خطأ عندما تزوجت مرتين فقط، وكان لابد أن اتزوج مرة ثالثة.

٢١ – لم اعيش طفولتي واعشق كرة القدم واشجع فريق برشلونة

٢٢ – أتمنى عمل برنامج يمحو الفقر من الدنيا كلها

٢٣ – اضع بلوك للأشخاص المزعجين في حياتي ولا أحب امتلاك هاتف محمول خالص

٢٤- يمكن أن احذف شخص من حياتي، ولكن انسى غضبي منه عندما أراه مجددا واستقبله بحفاوة

٢٥- لابد أن نرجع الطرب الأصيل بدل “القرف” الذي نسمعه حاليا وطرب زمان دواء للروح

٢٦- لا تعليق على الوسط الفني حاليا ولا اتدخل في حياة أحد من أصدقائي الفنانين

وفيما أكد “وسوف” في الجزء الثاني من حواره مع برنامج “عايشة شو”، اليوم السبت، والمذاع طوال شهر رمضان على فضائية “القاهرة والناس” المصرية، أنه ليست لديه مشاكل شخصية مع أصالة، إلا أنه وضع شرطا من أجل عودتها إلى بلدها.

وقال: “أصالة هي فنانة تغني حلو، ولكن عندي ملامة كتير عليها، وأنا بفرح لنجاحها، وعندما علمت أنها ترغب في العودة إلى وطنها، فرحت، ولكن يجب عليها أن تعتذر من الذين غلطت في حقهم”.

وتابع موضحا: “يجب أن تعتذر من شعبها وكذلك من الجيش السوري عما قالته عنهم”.

ودعا جورج وسوف في اللقاء أن “يحفظ سوريا وكل البلدان العربية من كل شر ومن كل الحروب وأي شيء فيه دم وذبح وظلم لهم”.

وكانت آخر تصريحات أصالة نصري عن الأوضاع في سوريا، تغريدة أطلقتها عبر حسابها الشخصي على موقع “تويتر” للتواصل الاجتماعي، التي أكدت فيها أن المشاكل التي يعانيها وطنها لا يساهم بتاتا في إكمال أي نجاح أو فرح.

وغردت: “وقالت أصالة: “حين يكثر الألم من حولنا، وتصبح بلادنا قاسية على نفسها وعلينا، وحين يرتفع صوت الرّصاص ليصبح سيمفونية دمٍ تتصاعد لتخترق مسامعنا رغم بعد المسافة ، حين يصبح المغلوب على أمّره منبوذاً منّ بعض جيرانه وأهله، تصبح الحياة حتّى وإنّ حلت مُرّه، مرارها يجعل أيّ فرح ونجاح منقوص.. سوريا”.

حين يكثر الألم من حولنا، وتصبح بلادنا قاسية على نفسها وعلينا، وحين يرتفع صوت الرّصاص ليصبح سيمفونية دمٍ تتصاعد لتخترق مسامعنا رغم بعد المسافة ، حين يصبح المغلوب على أمّره منبوذاً منّ بعض جيرانه وأهله، تصبح الحياة حتّى وإنّ حلت مُرّه، مرارها يجعل أيّ فرح ونجاح منقوص #سوريا — Assala (@AssalaOfficial) May 9, 2019

المصدر: روسيا اليوم \ موافع إلكترونية