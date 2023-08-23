بالفيديو - جورج وسوف لحفيدته: يؤبرني اللي خلقك

تداول روّاد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للفنان جورج وسوف ظهر فيه وهو يحتضن حفيدته آميا خلال عمادتها.

وظهر “سلطان الطرب” في غاية السعادة وهو يحمل حفيدته داخل الكنيسة ويلاعبها ويتغزل بها ويقول بعفوية: “يقبرني اللي خلقك”.

وبدت الطفلة في غاية الجمال باللباس الأبيض الأنيق، بفستان عروس مع كاب أبيض مزيّن بحبيبات من الكريستال الناعم.

وعبّر الجمهور عن سعادتهم بفرحة الوسوف بحفيدته، متمنين له الصحة والمزيد من السعادة مع أسرته.

وكان “الوسوف” أعلن خبر استقباله حفيدته بعد مرور 40 يوماً على وفاة ابنه البكر وديع، ونشر حينها صورة بدا فيها وهو يحتضن حفيدته الأولى من ابنه جورج جونيور، وعلّق عليها بالقول: “ويبقى في الحياة فسحات من الأمل آميا وسوف”.