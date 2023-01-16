بالفيديو.. حافلة مدرسية تسير وهي مشتعلة!

خلال الأيام الماضية، انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يوثق اندلاع النيران في حافلة مدرسية، بينما كانت تسير في أحد شوارع مدينة نيم جنوب فرنسا.

هذا وتظهر الحافلة في المقطع المتداول وهي تواصل سيرها بينما كانت النيران تشتعل فيها.

ثم اصطدمت بلوحة إعلانية وإشارة مرور قبل أن تتوقف بعد اصطدامها بسياج خرساني.

فيما تمكن السائق وجميع الأطفال الـ10 الذين كانوا على متنها من مغادرتها في الوقت المناسب.

ولم تسجل أي إصابات في الحادث.

Un accident d'un bus scolaire est survenu ce vendredi à sur #Nîmes. Tous les enfants présents dans le bus ont été évacués et mis en sécurité. Il n'y a pas de blessé. La vidéo du bus en feu transmise par une lectrice fidèle. #impressionnant pic.twitter.com/G7fni0IhTT — ObjectifGard (@objectifgard) January 13, 2023