الأثنين 23 جمادى الآخرة 1444 ﻫ - 16 يناير 2023 |
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بالفيديو.. حافلة مدرسية تسير وهي مشتعلة!

منذ 13 دقيقة
الحافلة المشتعلة

الحافلة المشتعلة

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خلال الأيام الماضية، انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يوثق اندلاع النيران في حافلة مدرسية، بينما كانت تسير في أحد شوارع مدينة نيم جنوب فرنسا.

هذا وتظهر الحافلة في المقطع المتداول وهي تواصل سيرها بينما كانت النيران تشتعل فيها.

ثم اصطدمت بلوحة إعلانية وإشارة مرور قبل أن تتوقف بعد اصطدامها بسياج خرساني.

فيما تمكن السائق وجميع الأطفال الـ10 الذين كانوا على متنها من مغادرتها في الوقت المناسب.

ولم تسجل أي إصابات في الحادث.

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