بالفيديو رقص مي نور الشريف.. يثير الجدل هل هي بعلاقة جديدة؟

تصدرت الفنانة مي نور الشريف تريند مواقع التواصل، خلال الساعات الماضية بعد ان انتشر مقطع فيديو لها من حفل زفاف الفنانة دنيا عبد العزيز، وهي ترقص مع أحد الأشخاص بطريقة مثيرة ما دفع الجمهور لسؤال عن هذا الشخص.

وظهرت مي في الفيديو وهي ترتدي فستاناً ساخناً باللون الأصفر، وترقص على أنغام أغنية قمرين للهضبة عمرو دياب.

وعلق الجمهور متسائلين عن الشخص الذي ترقص معه قائلين: “هو مين اللي بيرقص معاها دا ومالها مي مكنتش كده إيه اللي حصلها”، في حين انتقد البعض إطلالتها واعتبروها غير معتادة منها وجريئة أكثر من اللازم.

وكانت مي نور الشريف، قد نشرت صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على “إنستغرام”، بالفستان الأصفر وعلقت على الصورة قائلة: “ميزة كبيرة أن الديزاينر يكون صاحبك.. عمرو مش عارفة أشكرك إزاي على الذوق الحلو وعارفة إني جننتك”.

وكشفت مي عن الشخص الذي ترقص معه، في الفيديو وذلك بعد أن ظهر الفيديو على صفحة مدرب الرقص خالد تيجانا، الذي شاركه على حسابه أيضاً، وعلق: “الرقص بالقدمين شيء.. الرقص مع القلب شيء آخر”.

وهو ما دفع عدداً من الجمهور للتساؤل حول ما إذا كانت هناك علاقة تربط بين الاثنين خاصة بعدما علقت مي نور الشريف، بقلب أحمر فقط، ما أثار جدلاً كبيراً، إذ تساءل أغلب المعلقين: “هل تعيش قصة حب جديدة؟”، ورغم استمرار الجدل المصاحب للفيديو، إلا أن ابنة الراحل نور الشريف، لم تعلق على هذا الموضوع، إذ أنها لم تُعلن ارتباطها حتى الآن، منذ إعلان انفصالها عن الفنان عمرو يوسف قبل سنوات.

ونشر تيجانا، صورة له مع الفنانة مي نور الشريف، وعلق: “شخصية جميلة جداً، والقعدة معاها فعلا ما يتشبعش منها، قمة في الذوق والأخلاق والتربية”، لكن أثار عدم تعليقها على هذه الصورة المزيد من الجدل، إذ اكتفت بالإعجاب فقط، وهذا على عكس شخصيتها المتفاعلة دائماً مع التعليقات الواردة إليها عبر منشورات حسابها الشخصي.

يذكر أن مي نور الشريف شاركت في مسلسل “اللهم إني صايم”، عام 2017 مع الفنان مصطفى شعبان.