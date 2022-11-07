بالفيديو.. رقم قياسي جديد لصاحب أكبر عينين في العالم

ربما إذا نظرت إلى عينيه لتخيلت للوهلة الأولى أنه مخلوق قادم من الفضاء، لكن سيدني دي كارفالهو ميسكيتا مواطن برازيلي عادي سجل رقما قياسيا غير مسبوق، لأبعد فرق في مقلة العين بين الرجال على مستوى العالم.

شقت عيون سيدني طريقها إلى موسوعة غينيس للأرقام القياسية من خلال ظهور نتوء 18.2 ملم “0.71 بوصة” خارج محجر عينه، حيث تم التحقق من الرقم القياسي في ساو باولو بالبرازيل في 10 يناير 2022.

اكتشف هذا الرجل موهبته في سن التاسعة، حيث استمتع بصنع وجوه سخيفة أمام المرآة، وأثناء قيامه بذلك، أدرك أن عينيه يمكن أن تبرزان إلى أبعد من أقرانه، وأظهر ذلك لعائلته وأصدقائه، وقد تأثروا جدًا بموهبته.

في البداية، كان والديه قلقين من أنه قد يكون من أعراض أحد الأمراض، لكن لحسن الحظ لم يكن كذلك، ففي الواقع، كانت مجرد مهارة استثنائية.

خلع الكرة الأرضية هو المصطلح الطبي عندما تبرز مقلة العين أو تبرز من محجر العين، وقياس “الفرقعة” هو علم دقيق يجب أن يقوم به أخصائي البصريات باستخدام جهاز يعرف باسم مقياس بروتوميتر.

وبحسب موقع موسوعة غينيس فإن حالة هذا الرجل لم تتأثر، إذ قال طبيب العيون الخاص به إنها هدية نادرة يمتلكها سيدني، والذي يقول عن نفسه: “مهارتي هي بالتأكيد هدية.. لقد أتت من والدي ووالدتي والمبدع أيضًا”.

لم يكن سيدني يتدرب على ذلك بالضرورة لكنه وُلِد بها وأتقن هذه القدرة منذ ذلك الحين، إنه يريد أن يستفيد منها ويظهر للعالم موهبته الفريدة.

إنه يشعر بالامتنان الشديد لأن هذه الهدية غيرت حياته على الصعيدين الشخصي والمهني، والآن هو معروف جيدًا ليس فقط في البرازيل، ولكن في جميع أنحاء العالم.

ومع ذلك فإنه يفقد قدرته على الرؤية لبضع ثوان قبل أن تتمكن عيناه من إعادة التركيز، حيث يمكنه إخراج مقل عينيه لمدة 20 إلى 30 ثانية، ومن المختلف أنه لم يقابل أبدًا أي شخص آخر يمكنه أداء هذه الحيلة!.

يعتني بعيونه باستخدام قطرات العين لترطيبها، خاصة عندما يذهب إلى المناسبات، ولا يتعرض للضرر عندما يقوم بالحيل، لكنه يمكن أن يشعر بإحساس حارق، حيث يبدأ الأكسجين في الجفاف بعد خروج العينين، لذلك، لا يمكنه إبقاء عينيه مكشوفتين لفترة طويلة.

يفخر سيدني بقدرته على التكيف مع البيئات المختلفة، ويصف نفسه بأنه حرباء، ولديه حياة مزدحمة للغاية، يعمل بدوام كامل في المبيعات للصناعة الإلكترونية.