بالفيديو.. زوجة العقيد أحمد المنسي تعلق على حلقة مقتله في “الاختيار”

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علقت منار سليم، زوجة العقيد أركان حرب بالجيش المصري، أحمد منسي، على الحلقة 28 من مسلسل ”الاختيار“ والتي قتل فيها الفنان أمير كرارة مجسدًا شخصية ”المنسي“.

وقالت منار في تصريحات تلفزيونية، إنها ”رغم ما عاشته من واقع مرير عقب مقتل زوجها، ورغم ما سمعته ممن قدر لهم النجاة من موقعة البرث التي قتل فيها المنسي، إلا أنها لم تكن تعلم بالتفاصيل التي جاءت في مسلسل الاختيار.. بكيت وأنا أتابع المسلسل لأن المشاهدة غير السمع“.

وأضافت أن ”مسلسل الاختيار به مصداقية شديدة.. المسلسل غير مفاهيم أبنائي كونهم لا يستطيعون معرفة معنى كلمة تكفيري ولكن الاختيار جعلهم يدركون“.

ولاقت حلقة مقتل المنسي بمسلسل ”الاختيار“ تفاعلاً من قبل ملايين المشاهدين في مصر والوطن العربي، حيث تصدر العمل قائمة الأعلى بحثًا بموقع ”تويتر“ والذي عرض تفاصيل عن موقع كمين البرث الذي توفي فيه المنسي لأول مرة على شاشات التلفزيون.

وتابعت أرملة المنسي إنها ”كل يوم تزداد فخرًا بما قدمه زوجها البطل وكل الشهداء الذين قدموا أرواحهم في سبيل الدفاع عن تراب الوطن“.

واختتمت بالقول: ”أريد أن أقول لأبطال المسلسل، أنتم أبطال من نوع آخر قمتم بكل جهد مشكور، لم يقصر أحد منكم، أنا فخورة بصناع العمل“.