بالفيديو.. زوجة ميسي تتعرض لموقف محرج جداً

انتشر فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لزوجة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي بعد تعرضها لموقف محرج جداً، اثناء احتفالها بتأهل إنتر ميامي لنهائي كأس الولايات المتحدة لكرة القدم.

في التفاصيل وعقب انتهاء المباراة، دخلت أنتونيلا روكوزو إلى أرض الملعب، لتهنئة زوجها.

وظهرت في فيديو ضجت به وسائل التواصل الاجتماعي، وهي تمشي باتجاه لاعب نادي برشلونة السابق جوردي ألبا الذي انضم هذا الصيف لإنتر ميامي، وكانت على وشك أن تحتضنه معتقدة أنه ميسي.

غير أنها في اللحظة الأخيرة، تيقنت أنه ليس زوجها، فابتعدت عنه قبل أن تحاول تدارك الأمر ثم تعانقه بطريقة سريعة، وفق موقع “caughtoffside”.

Antonella thought Jordi Alba was Messi 😂😂😂 Steve Harvey Anthony #MUFC Bruno Fernandes pic.twitter.com/1uIjkS7nOY — DAVID (@officialdav3) August 26, 2023

يذكر أن إنتر ميامي حجز قبل أيام مقعده في النهائي بعد فوزه على سينسيناتي بركلات الترجيح 5-4 بعد التعادل 3-3 في الوقتين الأصلي والإضافي.

وكان ميسي نجم المباراة، حيث ساهم في صناعة الهدف الأول الذي سجله ليوناردو كامبانا في الدقيقة 68، قبل أن يعود النجم الأرجنتيني لصناعة الهدف الثاني في الدقيقة 97 بطريقة استثنائية وضع فيها كامبانا بوجه المرمى ليهز الشباك بسهولة.