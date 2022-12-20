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بالفيديو.. عرسٌ جماهيريّ لاستقبال "أسود الأطلس" بعد الإنجاز التاريخي

منذ 58 ثانية
استقبال رسمي وشعبي للمنتخب المغربي

استقبال رسمي وشعبي للمنتخب المغربي

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بعد الإنجاز التاريخي، الذي حققه في كأس العالم 2022 في قطر، حطّ المنتخب المغربي لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، في العاصمة الرباط، حيث جرى استقبال الطائرة في مطار الرباط سلا، وكانت محاطة بسيارات إطفاء ترش عليها الماء من خلال خراطيمها.

كما قامت حافلة المنتخب المغربي المكشوفة بجولة في شوارع الرباط، وسط حضور جماهيري غفير، قبل أن تتجه صوب القصر الملكي، حيث سيستقبلهم العاهل المغربي الملك محمد السادس.

كان بلاغ وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة ذكر أنّ أبناء المدرب وليد الركراكي سيحظون باستقبال شعبي ورسمي في العاصمة الرباط.

ومنذ الساعات الأولى من صباح اليوم، امتلأت شوارع العاصمة، مثل الحسن الثاني وساحة 16 نوفمبر وساحة شالة، بالمغاربة من مختلف الشرائح العمرية، حيث أبوا إلا أن يعبروا للأسود عن اعتزازهم بهم وبمسارهم المشرف في منافسات المونديال.

كان “أسود الأطلس” حققوا إنجازًا تاريخيًا، بعد أن أصبحوا أول منتخب عربي وإفريقي يبلغ نصف نهائي المونديال.

هذا وقدم المنتخب المغربي أداء دفاعيًا قويًا أسهم بشكل كبير في تخطي العديد من المنافسين الذين يملكون نخبة من أشهر المهاجمين في العالم، على رأسهم كريستيانو رونالدو مهاجم منتخب البرتغال.

واحتل منتخب المغرب المركز الرابع، بعدما انهزم في مباراة تحديد المركز الثالث أمام كرواتيا بهدفين مقابل واحد.

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